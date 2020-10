Gastronomen aus MK mit Hilferuf an die Politik

+ © Sebastian Schmidt Im Kampf gegen die Leerstände in der Innenstadt hält der Gastro-Verein kreative Konzepte für erforderlich, beispielsweise in Form von Pop-Up-Angeboten. © Sebastian Schmidt

Lüdenscheid - Nicht erst durch den Ausbruch der Pandemie haben die Gastronomen und Einzelhändler nach eigener Aussage mit massiven Problemen zu kämpfen – angefangen bei der Online-Konkurrenz über einen Mangel an Parkplätzen in der Innenstadt bis hin zu Baumaßnahmen in der Fußgängerzone.