Gastronomen im MK fürchten Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Silke Passmann meint, eine Rückkehr zum alten Steuersatz werde sich verheerend auf Betriebe auswirken. © kornau

Die Vertreter der heimischen Gastronomie fürchten die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz. Denn Umsätze auf Vor-Corona-Niveau wären immer noch nicht erreicht. Stattdessen bereiten der Branche neue Probleme Kopfzerbrechen.

Lüdenscheid – Der verringerte Mehrwertsteuersatz für Speisen war für die Gastronomie- und das Gastgewerbe ein wichtiger Baustein, um in den vergangenen drei Jahren wirtschaftlich überlebensfähig zu bleiben. Vom Bund ursprünglich als befristetet Hilfe während der Corona-Pandemie vorgesehen, aber dann doch zweimal verlängert, soll nun Ende des Jahres Schluss sein.

Statt der aktuellen 7 Prozent Mehrwertsteuer, könnten ab 2024 also wieder 19 Prozent erhoben werden. Angesichts einer ganzen Reihe weiterer Probleme unter derdie Branche derzeit ächzt, hoffen nun auch heimische Gastronomen, dass die Politik ein Einsehen hat. Und dem Ruf nach einer Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) folgt.

Problemgebeutelt und krisengeschüttelt

„Andernfalls wären die Auswirkungen auf die Betriebe mehr als verheerend“, sagt Silke Passmann vom gleichnamigen Hotel und Restaurant in Brügge. Insbesondere das Hotel und Restaurant Passmann war in der jüngeren Vergangenheit arg problemgebeutelt und krisengeschüttelt. Umsatzeinbrüche durch Lockdowns, Coronaschutzauflagen, die Auswirkungen der A45-Sperrung sowie Schäden durch die 2021er-Flut oder einen Brand wirkten sich erheblich aufs Geschäft aus (wir berichteten). Obenauf kamen zudem der Fachkräftemangel, verändertes Ausgehverhalten, gestiegene Energiepreise und Inflation.

Wenn nun die die Mehrwertsteuer wieder heraufgesetzt werden würde, dann wäre das laut Silke Passmann „ein großes Problem, bei dem man überlegen muss, wie man das dann kompensiert bekommen könnte“. Es bliebe darüber nachzudenken, ob dann ein zusätzlicher Ruhetag notwendig werden könnte, um Kosten zu sparen. Dass es hingegen selbst wenn der Betrieb derzeit gut läuft – wenn auch nicht so, wie auf Vor-Corona-Niveau – auch auf andere Weise mal zu Umsatzeinbußen komme, sei nicht von der Hand zu weisen. Nicht oft, aber das ein oder andere Mal, habe man auch schon mit dem sogenannten „No-Show-Phänomen“ beim Restaurantbetrieb Erfahrungen machen müssen.

Phänomen hat neue Qualität erreicht

„Da werden Tische für acht bis zehn Personen reserviert und dann kommen letztlich doch nur vier oder fünf“, erklärt Silke Passmann. Weit öfter als Passmann hat hingegen Marcus Kaufmann vom Restaurant Heerwiese schon damit zu tun gehabt, dass gebucht aber nicht besucht wird. Die Folge: „Man schickt Gäste wieder weg, weil alle Tische reserviert sind und am Ende bleiben leere Plätze über“, erklärt Kaufmann. Insbesondere seit während der Corona-Zeit die Buchungen vorrangig online vorgenommen würden, habe das Phänomen neue Qualität erreicht.

Ebenso sei zu beobachten, dass beispielsweise bei Familienfeiern längst nicht mehr immer gleich auch ein Saal gebucht werden würde. „Die Leute feiern anders. Es wird zwar Catering bestellt, aber zumeist keine Tische mehr gebucht“, erklärt Marcus Kaufmann. Neben dem veränderten Kundenverhalten, habe ebenfalls die Verkehrssituation in und um Lüdenscheid spürbare Auswirkungen auf den Restaurantbetrieb. „Für die Lieferanten waren die durch die A45-Sperrung resultierenden Umwege Grund dafür, anstatt zwei Mal in der Woche nur noch ein Mal frische Waren anzuliefern“, sagt Marcus Kaufmann. Weil das aber so einfach nicht ginge, sei er selbst viel mehr unterwegs, um frische Lebensmittel einzukaufen. Dass nun – in Anbetracht der genannten Umstände – die Mehrwertsteuer wieder heraufgesetzt werden könnte, sei fatal für viele Betriebe.

Marcus Kaufmann (Restaurant Heerwiese) hat leidvolle Erfahrungen mit dem „No-Show-Phänomen“ gemacht. © archiv

„Das ist zudem völlig unverständlich, denn eine dauerhaft gesenkte Mehrwertsteuer auf Speisen ist in anderen europäischen Ländern schon lange Gang und gäbe“, sagt Marcus Kaufmann. Die Politik müsse zur Besinnung kommen, meint er. Die bisherigen Krisen habe man mit Kompensation überstanden, „aber das Einsparpotenzial ist mittlerweile ausgereizt“.