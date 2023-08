Gastronom verlässt die Oberstadt – neue Pläne am Stadtpark

Von: Thomas Machatzke

Neue Partnerschaft: Dario Mazzola, Vorsitzender des Lüdenscheider Tennis-Vereins von 1899, und Nihat Kumalic (rechts). Kumalic wird das Capitol abgeben und die Klubhaus-Gastronomie am Stadtpark übernehmen. © Machatzke, Thomas

Nihat Kumalic, Pächter des Capitol, geht neue Wege, wird sein Engagement in der Oberstadt Ende Oktober nach dann gut drei Jahren beenden. Kumalic will nun die Klub-Gastronomie des Lüdenscheider Tennis-Vereins am Stadtpark zu einem Wohlfühlort nicht nur für die Tennisspieler des Vereins ausbauen. Der LTV 99 und Kumalic wollen auch Besucher aus dem Stadtpark auf die Anlage locken, um einen richtigen Anziehungspunkt im Stadtpark zu schaffen.

Lüdenscheid – Nihat Kumalic tritt seine neue Aufgabe in Teilen bereits im Oktober, offiziell aber zum 1. November an. Dann wird der 58-Jährige das Capitol in der Oberstadt abgeben. „Eigentlich waren meine Planungen mit dem Capitol, hier langfristig etwas aufzubauen, deshalb habe ich ja zuletzt auch noch in eine neue Zapfanlage und andere Dinge investiert“, sagt Kumalic. „Aber nach dem Verkauf des Hauses sind Vereinbarungen nicht eingehalten worden.“ Die Erhöhung der Pacht durch den neuen Eigentümer war für Kumalic eine völlig unrealistische. Deshalb orientiert er sich nun zum November neu.

Der LTV 99 hatte seit Wochen nach einer guten Lösung für seine Klubgastronomie gesucht, nachdem sich Drazen Sajnovic als Klubwirt verabschiedet und eine andere angedachte Lösung nicht geklappt hatte. Mit dem Engagement von Nihat Kumalic blickt der LTV-Vorsitzende Dario Mazzola aber sehr zuversichtlich nach vorne. „Wir wollen uns am Stadtpark in der Gastronomie mit einer standesgemäßen Qualität entsprechend aufstellen“, sagt Mazzola. „Nihat hat eine durchweg positive Reputation und wird unser Vereinsleben mit seiner frischen mediterranen Küche bereichern.“



Mazzolo stellt fest, dass der LTV 99 damit den vom neuen Vorstand definierten Zwei-Säulen-Weg weiter mit Nachdruck verfolge. Zum einen will sich der Verein sportlich weiterentwickeln, zum anderen im Vereinsleben. „Kulinarische Erlebnisse zu bieten, ist dabei ganz wichtig“, sagt Mazzola und freut sich, Kumalic für diese Aufgabe gewonnen zu haben.



„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe. Die Chemie hat direkt gestimmt in den Gesprächen mit dem Vorstand“, sagt Kumalic. „Der Stadtpark ist ein schöner Standort in Lüdenscheid. Und in dieser Straße gibt es im Moment nicht eine Möglichkeit, einen Kaffee oder ein Glas Wein zu trinken. Wir wollen uns für Auswärtige öffnen, auch mehr Kinder auf die Anlage locken, die dann vielleicht auch ihre Leidenschaft für den Tennissport entdecken. Je mehr Frequenz da ist, umso besser.“



Dario Mazzola nennt genau diesen Ansatz eine Win-Win-Situation für Mitglieder und Verein. Er freut sich zudem, dass der neue Klubwirt auch in die angrenzende Wohnung einziehen wird. So ist immer ein Ansprechpartner auf der Anlage, der auch ein wenig nach dem Rechten schaut. Für den Sicherheitsaspekt eine gute Sache.



Für Nihat Kumalic ist das Engagement am Stadtpark gleichwohl Neuland. Der 58-Jährige, der seit 1967 in Lüdenscheid lebt und bis 2013 bei Hueck gearbeitet hat, hat in der Gastroszene mit der Eisdiele Cortina in der Innenstadt begonnen, dann das Barometer am Rosengarten (heute: L’Aperitivo) ganz neu eingerichtet und aufgebaut und ist schließlich im Capitol in der Oberstadt gelandet. Nun zieht es ihn heraus aus der Innenstadt und hin zu einem Verein. „Aber Vereinsleben ist mir nicht fremd, ich habe lange Zeit Fußball gespielt“, sagt Nihat Kumalic, der Teile der Tennisklientel vom Stadtpark bereits gut durch die Rotarier-Gruppe kennt, die zuletzt Stammgast im Capitol gewesen ist.



Weiter gehen beim LTV 99 zudem die Pläne, das Klubhaus mit einer größeren Terrasse barrierefrei ausbauen zu wollen (wir berichteten). „Es geht im Moment noch um mögliche Fördergelder. Bis zum Ende des Jahres soll die Budgetplanung stehen“, sagt Mazzola. „Wenn es noch eine Lücke in diesem Budget geben solle, werden wir dazu auch noch Sponsorengelder, vielleicht über Bausteine, akquirieren müssen.“ Wenn alles glatt läuft, soll im nächsten Jahr der Umbau beginnen. Ein Umbau, der auch für Kumalic mehr Möglichkeiten schaffen soll. Sein Capitol-Inventar wird er jedenfalls zum Teil zwischenlagern – und dann sehen, was für eine moderne Klubhaus-Gastronomie am Stadtpark noch gebraucht werden kann.

Das Capitol: So soll es im Erdgeschoss des Tanzhauses weitergehen

Wie geht es weiter in den Räumlichkeiten im Erdgeschoss des neuen Capitol-Tanzhauses, wenn Nihat Kumalic das Capitol verlässt? „Es wird auf jeden Fall wieder eine Gastronomie dort angesiedelt sein“, sagt Marc Tegtmeyer vom Capitol-Tanzhaus.

Dass sich Tegtmeyer mit seiner Tanzschule oder einem angegliederten Angebot auch in diesen Bereich ausdehnen wird, schließt der Hausbesitzer aus.

Es soll wieder ein autarker Gastronom im Erdgeschoss ein neues Angebot für die Oberstadt konzipieren. Näher will Marc Tegtmeyer im Moment auf weitere Pläne nicht eingehen.