Gastronom eröffnet neues Restaurant im Ex-Lucass

Das Restaurant Lucass an der Worthstraße ist Geschichte.

Lüdenscheid – Das spanische Restaurant Lucass ist Geschichte, nun firmiert an der Worthstraße 21 das La Rondine, italienisches Restaurant und Pizzeria.

Für den Neustart an traditionsreicher Adresse – auch mexikanisch wurde hier schon gekocht – hat Inhaber John Esposito einen riesigen Holzofen aus Italien importiert, in dem die bekannteste italienische Spezialität gebacken wird.

Neben Pizza hält die Küche mediterrane Pasta- und Fleischgerichte sowie Fischspezialitäten und Steaks bereit. Sechs Mitarbeiter in Küche und Service wollen die Gäste verwöhnen.

Esposito, gebürtig aus dem süditalienischen Kalabrien, ist als Geschäftsmann unter anderem in Berlin aktiv und betreibt seit 2017 mit seinem Partner Ameti Sefer im Remscheider Allee-Center erfolgreich ein großes Eiscafé.

Das La Rondine an der Ecke Hotopstraße hat laut John Esposito in der Startphase an sieben Tagen pro Woche geöffnet, werktags und samstags von 17 bis 22.30 Uhr und sonntags von 12 bis 22 Uhr.