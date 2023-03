Negative Internetbewertungen

Ärger bei Gastronomen im MK: „Nichterscheinen ist kein Kavaliersdelikt“

Von: Sebastian Schmidt

Heimische Gastwirte diskutierten bei einem Gastro-Talk über die Situation der Branche. Das „No-show“-Phänomen war eins der Themen. Marcus Kaufmann (Zweiter von rechts) moderierte die Runde. © Sebastian Schmidt

Das kennen wohl viele Wirte: Trotz Reservierung bleiben Tische im Gastraum frei – weil die Gäste nicht kommen und auch nicht absagen. Naturgemäß ein wirtschaftliches Ärgernis. Genau dieses Szenario – in der Branche als „No-show“ (Nichterscheinen) bekannt – war ein Schwerpunkt bei einem sogenannten Gastro-Talk im Restaurant Heerwiese.

Lüdenscheid – Eingeladen hatte der Verein „Wir für Lüdenscheid“ zusammen mit heimischen Gastronomen. Unter der Moderation von Heerwiese-Inhaber Marcus Kaufmann diskutierte knapp ein Dutzend Restaurant-Betreiber. Was also tun, um dem „No-show“-Phänomen zu begegnen, das – so skizzierte es ein Wirt an diesem Abend – Umsatzausfälle von bis zu 20 Prozent bedeuten könne? Marcus Kaufmann sieht es so: „Wir müssen mit den Gästen kommunizieren und sie für unsere Situation sensibilisieren.“

Konkret könnte das so aussehen: Kurz vor dem gebuchten Termin die Besucher noch einmal erinnern oder nachhaken, ob es bei der Reservierung bleibt – soweit dies der arbeitsintensive Restaurant-Betrieb zulasse. Einige Lüdenscheider Gastwirte setzen inzwischen auch auf Buchungssysteme mit den Pflichtfeldern Telefonnummer beziehungsweise Mail-Adresse, um besseren Kontakt zum Gast zu halten.



Die Hinterlegung einer Kaution, Vorab-Zahlungen, eine Art Ticket-System oder die Ausstellung von Rechnungen bei Nichterscheinen sind unter den Wirten zwar im Gespräch, bedeuten aber organisatorischen Aufwand und könnten – so die Befürchtung – die Gäste gänzlich abschrecken. Die Worte von Kaufmann: „Das Nichterscheinen nach einer getätigten Reservierung ist auf jeden Fall kein Kavaliersdelikt. Schließlich müssen wir das Personal bezahlen und entsprechend einkaufen.“



Negative Internetbewertungen



Ein anderes Thema bei dem Gastro-Gespräch: negative Internet-Bewertungen. Der Tenor der Runde hier: Schlechte Beurteilungen (ein Stern) ließen sich ähnlich wie „No-shows“ wohl nie ganz vermeiden. Die begrenzten Handlungsmöglichkeiten der Wirte: Man könne auf jede Bewertung sorgsam antworten – oder es eben auch lassen. Und dann ging es an diesem Montagabend auch noch um die Mehrwertsteuer.

Der Hintergrund: Die Bundesregierung hat den reduzierten Mehrwertsteuersatz in Höhe von sieben Prozent auf Speisen in der Gastronomie (sonst 19 Prozent) angesichts höherer Energiekosten für das gesamte Jahr 2023 verlängert. Nicht schlecht, aber nicht gut genug finden die heimischen Wirte. Noch einmal Marcus Kaufmann: „Wir brauchen eine dauerhafte Entfristung der Sieben-Prozent-Regelung. In anderen Ländern geht das ja auch.“