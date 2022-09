Gaskostensteigerung: Firma Hueck erwartet Mehrkosten von 14 Millionen Euro

Von: Olaf Moos

Hueck-Werksleiter Dr. Thomas Herding (links) erläutert Vertretern der heimischen Industrie unter anderem komplexe Betriebsabläufe und Vorsorgemaßnahmen gegen mögliche Starkregen- und Hochwasserereignisse. © Olaf Moos

Es soll um den Klimawandel gehen und den Hochwasserschutz. Doch der Info-Abend des Märkischen Kreises und der Firma Hueck im Werk in der Elspe offenbart exemplarisch ein dickes Bündel von Herausforderungen, vor denen Behörden und Unternehmen aktuell stehen – ob Brückensperrung, Klimaanpassung oder Energiekosten.

Lüdenscheid - 13 Vertreter heimischer Industriebetriebe hörten am Dienstagabend Vorträge, nahmen Impulse auf und ließen sich durch die Werkshallen führen.

Mit dem unhandlichen Wort-Monstrum „Klimafolgenanpassungsteilkonzept Wasser im Märkischen Kreis“ verbindet Petra Schaller, Klimaschutzbeauftragte im Kreishaus, besonders die Hoffnung auf viele Daten und auf intensive Mitwirkung der Bürger. Denn von Starkregengefahrenkarten und detaillierter Gefährdungsanalyse hänge ab, ob und wie Unternehmen und Privathaushalte ihre Objekte vor drohendem Hochwasser schützen können.



Dafür hat die Ingenieurin mit ihrem Team eine Online-Befragung ins Leben gerufen. Ziel sei die Erhebung „kommunenscharfer Auswertung“ möglichst vieler Daten, dazu die Beteiligung zahlreicher Akteure aus Bereichen wie Bauen und Wohnen, Forstwirtschaft, Abwasserentsorgung oder Katastrophenschutz. Die Datenbank ist laut Petra Schaller „ordentlich gewachsen, wir liegen gut in der Zeit“.



Sorgenkinder

Zwar ist die Firma Hueck bei dem Jahrhunderthochwasser im Juli 2021 mit einem finanziellen Schaden von 100 000 Euro noch „einigermaßen glimpflich davon gekommen“, wie Betriebsleiter Dr. Thomas Herding sagt. Unter anderem war eine teure Druckluftanlage in einem Keller abgesoffen. Dennoch ist in der Elspe ein Konzept in Arbeit, um auf Starkregenfälle und Überschwemmungen besser vorbereitet zu sein. „Wir fertigen ja auch selbst Hochwasser-Schutzanlagen.“



Umkämpfter Markt

Dass die Folgen des Klimawandels bei weitem nicht die einzigen Sorgenkinder sind, macht Hueck-Geschäftsführer Frank Busenbecker den Gästen aus der Industrie in seinem Vortrag eindrücklich klar. 220 Mitarbeiter sorgen derzeit für 130 Millionen Euro Umsatz pro Jahr.



Aber schon die Sperrung der Rahmedetalbrücke „hat uns Kosten und Ärger bereitet“ – kein Wunder angesichts der Anlieferung, Verarbeitung und des Abtransports von jährlich 55 000 Tonnen Aluminium von vier Erzeugern, unter anderem in Island. Der Inselstaat im Nordatlantik gilt laut Busenbecker als „umkämpfter Markt“, weil Metalle dort mit regenerativer Energie hergestellt werden.



Damit gelangt der Hueck-Boss nahtlos zu einem der drängendsten Themen der Zeit, das in der Firmenphilosophie „Mission Blue“ mit drei Kernsätzen beschrieben ist: „Gewissenhaft einkaufen. Wertstoffe wertschätzen. Nachhaltig produzieren.“ So habe das Unternehmen unter anderem 2,5 Millionen Euro in vier neuartige Sauerstoffbrenner investiert, die die alten Heißluftbrenner abgelöst haben. „So konnten wir den Gasverbrauch um ein Drittel verringern.“ Der Hueck’sche CO2 -Fußabdruck sei weitaus kleiner als der des europäischen Durchschnitts oder globaler Werte, ganz zu schweigen von chinesischen Produkten, die weitestgehend mit Energie aus Kohlekraftwerken entstehen.



Trotzdem bleibt Hueck mit seinen Öfen und Strangpressen in der Elspe „immer noch ein sehr großer Energieverbraucher“, so Betriebsleiter Herding. Mit jährlich 72 Gigawattstunden Gas, die die Firma verbraucht, könnten „einige tausend Haushalte in Lüdenscheid versorgt werden“. Angesichts der allgemeinen Entwicklung der Energiekosten beschreibt Geschäftsführer Busenbecker die Stimmung als „überhaupt nicht tiefenentspannt“.



Die Frage, „ob Gas weiter fließt“, bereite dem Unternehmen „derzeit große Sorgen“. Das trifft nicht nur auf Hueck zu, wie die Reaktionen der Teilnehmer des Info-Abends zeigen. Frank Busenbecker: „Wir erwarten in puncto Gas für nächstes Jahr Kostensteigerungen in Höhe von 13 bis 14 Millionen Euro.“ Eine Verteuerung, „die wir 1:1 an die Kunden weitergeben müssen“.



Nachholbedarf

Darauf, so die Erwartung, werden die Endverbraucher mit geringerem Konsum reagieren – ein Teufelskreislauf. Trotzdem bleibt der Geschäftsführer optimistisch. Denn neben der Bauzuliefer-, Elektrotechnik- oder Maschinenbau-Industrie habe vor allem die Automotive-Branche „enormen Nachholbedarf“. Der E-Autoboom bedinge steigenden Bedarf, zum Beispiel an Batterie-Schutzzellen aus Aluminium. Deshalb bedeute der aktuelle Auftragsrückgang „keine Krise“.



So rüsten sich Unternehmen wie Hueck für schwere Zeiten und sorgen vor – sei es auf dem Weltmarkt oder vor der eigenen Haustür. Denn den zäh erwirtschafteten geschäftlichen Erfolg kann ein plötzliches Hochwasser schnell zunichte machen. Die Katastrophe im Juli 2021 hat es bewiesen.