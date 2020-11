Gasgeruch in  Innenstadt im MK: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Ein Unfall sorgte in der Lüdenscheider Innenstadt für gleich zwei Einsätze von Polizei und Feuerwehr.

Lüdenscheid - Kleine Ursache, große Wirkung: Nachdem am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr ein Fahrzeug in einem Parkhaus in der Nähe des Lüdenscheider Rathausplatzes so beschädigt wurde, dass Benzin austrat, kam es gegen 10 Uhr erneut zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Diesmal wurde Gasgeruch gemeldet, den Kunden und Mitarbeiter in einem Discounter für Kleider wahrnahmen.

+ Polizei und Feuerwehr waren Dienstagmorgen am Rathausplatz im Einsatz. © Herzog



Die Feuerwehr Lüdenscheid rückte an, stellte jedoch schnell fest, dass es sich bei dem vermeintlichen Gasgeruch um ein Benzin-Luftgemisch handelt, das ungefährlich sei, wie die Polizei MK mitteilte. Wie dieses Benzin-Luftgemisch in die Räumlichkeiten am Rathausplatz 9 gelangen konnten, ist unklar.

Der Einsatz war schnell wieder beendet. Zu Schaden kam niemand.