Gasaustritt im Kunststoff-Institut: Rettungskräfte im Einsatz

Mitarbeiter im Klinikum

In den Räumen des Kunststoff-Instituts (KI) an der Karolinenstraße ist am Freitagvormittag eine geringe Menge Fluorgas ausgetreten. Rettungskräfte versorgten einen Beschäftigten des Instituts vor Ort und brachten ihn zur Untersuchung ins Klinikum Hellersen.