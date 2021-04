Gasalarm: Feuerwehr kann Einsatz schnell beenden

Heizungsstörung

Kleine Ursache, großer Einsatz: Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Gasalarm ausgerückt.

Lüdenscheid - Gasalarm am Abend in Lüdenscheid: Die Feuerwehr rückte am Mittwoch „mit großen Besteck“ zu einem Gasalarm aus. Vor Ort in der Grabenstraße war die Sitation schnell geklärt: In einem Wohnhaus habe es ein Problem mit einer Gasheizung gegeben, erklärte Einsatzleiter Holger Wehlend. Dort hatte eine Störung vorgelegen. Die Heizung sei freigemessen worden, damit war der Einsatz für die Wehr auch schnell wieder beendet. Die Anlage müsse jetzt gewartet werden.