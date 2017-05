Gartentag an der Schule an der Höh

+ © Köller David, Mert, Emily und Batuhan liefen mit Blumenkörben durch die Eingangshalle der Schule und verteilten Tulpen unter den Gästen. © Köller

Lüdenscheid - Engagement, Kreativität und Organisationstalent haben die Teilnehmer der Garten-AG, des Schüler-Cafés und viele Helfer der Schule an der Höh in den Gartentag am Mittwoch gesteckt. So wurde die Veranstaltung mit Pflanzen- und Deko-Verkauf sowie zahlreichen Aktionen zum Erfolg.