STL und Gartenbaubetriebe gestalten Lüdenscheider Verkehrsinseln um

In Zusammenarbeit mit drei Gartenbaubetrieben gestaltet der STL die großen Verkehrsinseln in der Stadt um. Statt Wildblumenwiese setzt man nun auf Kiesel, Gräser und Stauden.

Nach den bunten Wildblumenwiesen der Vergangenheit wird’s in diesem Jahr auf Lüdenscheids großen Verkehrsinseln deutlich aufgeräumter: Auf einer Zierkies-Schicht wachsen einzelne Grünpflanzen, die sich erst im Laufe der Zeit noch zu größeren Stauden und Gräserbüscheln entwickeln werden. Dazu kommen Saisonblüher wie Narzissen.

Was im Moment noch eher steinern und gleichförmig wirkt, soll in absehbarer Zeit auch wieder Farbe ins Stadtbild bringen. Rosa, lila und weiße Blüten vor der Christuskirche, gelbe, lila und weiße Blüten am Worthkreuz: Juliana Tackmann, beim STL unter anderem zuständig für die Umgestaltungsplanung der Inseln, weiß, was wächst.

„Uns fehlt das Frühjahr“, sagt sie aber auch. Alles sei etwas zu schnell gegangen. Temperaturen und Witterung stehen für Sommer, aber die frisch gesetzten Pflanzen entwickelten sich gerade erst.

Als letzte der großen Inseln bekam gestern die am Worthkreuz ihr neues Aussehen. Maximilian Scharpe, Auszubildender im Garten- und Landschaftsbaubetrieb Maurmann, war mit der Befestigung der Vlies-Schicht, die das Unkraut zurückhalten soll, und den Pflanzarbeiten beschäftigt.

Weil diese Insel besonders stark verkrautet war, greift man hier ausnahmsweise zum Vlies. An anderer Stelle sei das nicht so, betont Juliana Tackmann. Am Ende soll noch ein grüner Kiesstreifen das Grau der Steinchen durchbrechen, bis die Pflanzen üppiger blühen.

Insgesamt drei Gartenbau-Betriebe bepflanzen Verkehrsinseln zwischen Mozartstraße und Worth, zwischen Rahmedestraße, Christuskirche und Sauerfeld: Auch die Gärtnerei Heinz Kissing und der Betrieb Stephan Sallermann/ Hagen gehören dazu.

Der STL zahlt die Kosten für die Erstellung dieser Flächen. Die Kosten für die Pflegearbeiten tragen die Firmen, die dafür mit Hinweisschildchen werben dürfen.

Die Kosten hätten letztlich auch den Ausschlag gegeben, auf Wildblumen-Wiesen zu verzichten und auf Staudenmischpflanzung zu setzen, sagt STL-Chef Heino Lange. Langfristig sei die jetzt gefundene Lösung günstiger. Zudem sei der Blühzyklus länger.