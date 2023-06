Mehr als ein Dienstleister

Das Garant-Team: Marcel Schulte, Jessica Hohage, Chrisanthi Kechagia und Matthias Hübner. © Edda Scharfe / Cedric Nougrigat

Seit mehr als 23 Jahren bringt die Garant Personalmanagement GmbH Menschen und Unternehmen zusammen. Mit 15 Standorten in NRW, Niedersachsen und Thüringen sind sie mehr als ein Dienstleister für Stellensuche und Personalkoordination.

Seit mehr als 23 Jahren, mit Hauptsitz in Iserlohn, bietet die Garant Gruppe ein breites Dienstleistungsangebot an. © Garant Personalmanagement GmbH

Die eigenständige Lüdenscheider Niederlassung an der Bahnhofsallee arbeitet mit einem Team, das sich über viele Jahre ein enges und vertrauensvolles Verhältnis zu ihren branchenübergreifenden Kunden aufbauen konnte. Große Unternehmen, die aufgrund der derzeitigen Verkehrssituation Schwierigkeiten haben geeignete Mitarbeiter zu finden, sind ebenso dabei, wie Fachbetriebe, die auf der Suche nach spezialisierten Kräften sind. Hier übernimmt Garant von der Rekrutierung, über die Selektion bis hin Vorstellung beim Unternehmen alle Schritte, um für ihre Kunden den passenden Mitarbeiter zu finden.

In den meisten Fällen bekommen die Mitarbeitenden eine Festanstellung bei den Kunden.

Bis es aber so weit ist, bleibt Garant der Mittler zwischen Mitarbeiter und Unternehmen. Im Schnitt nur wenige Monate laufen diese sogenannten Zeitarbeitsverträge, ohne die „kein großes Unternehmen in der Region heute mehr auskommt“, so Schulte weiter.

Die Garant Personalmanagement GmbH rekrutiert potenzielle Mitarbeiter für ihre Kunden, um sie unter Vertrag zu nehmen. „Unsere jahrelange Erfahrung zeigt meist schon in den ersten Gesprächen, für welchen Tätigkeitsbereich und zu welchem Betrieb der Bewerber passen würde“, sagt Matthias Hübner, der als Vertriebsspezialist bei Garant tätig ist.

Dass ihre Mitarbeiter gut untergebracht sind und dass ihre Arbeitsbedingungen stimmen, darauf, legt die Garant Personalmanagement GmbH großen Wert. „Wir nehmen jeden Betrieb vor Vertragsabschluss in Augenschein, um Arbeitsumfeld und Verdienst so gut wie möglich für unsere Mitarbeiter zu vereinbaren“, stellt Marcel Schulte fest. Ganz nach dem Motto, mit dem Garant wirbt: „Mit uns zu den besten Arbeitgebern der Region.“

Marcel Schulte, Niederlassungsleiter © Edda Scharfe / Cedric Nougrigat

Jessica Hohage, Personaldisponentin © Edda Scharfe / Cedric Nougrigat

Matthias Hübner, Vertriebsspezialist © Edda Scharfe / Cedric Nougrigat

Chrisanthi Kechagia, Recruterin © Edda Scharfe / Cedric Nougrigat

Und gerade die sind im Märkischen Kreis besonders auf die Zusammenarbeit mit den Fachleuten des Personalmanagements angewiesen. Pendler, die sonst morgens in die Bergstadt kamen, bleiben immer öfter aus. Das bekommen auch die Unternehmen zu spüren, die nun mit Hilfe der Garant diese Personallücken schließen. Hierbei kommt den Unternehmen auch das dichte Niederlassungsnetz der Firma entgegen. „Sollte hier mal nicht die ins Team passende Fachkraft gefunden werden, dann finden wir vielleicht in der angrenzenden Region den passenden Mitarbeiter“, sagt Schulte.

Auch bei der Vermittlung von Fachkräften aus dem Ausland setzt sich die Garant GmbH mit Garant Medical und Garant Talents mit eigener Rekrutierungsabteilung für die Bewerber ein. Die Personalvermittlung nimmt an Bedeutung zu und darauf ist die Garant Personalmanagement GmbH vorbereitet. Das fängt beim Fahrdienst für ihre Mitarbeiter an und hört beim Verdienst nach Tarif nicht auf – immer auf der Suche nach dem passenden Match.

Kontaktdaten: Garant Personalmanagement GmbH

Bahnhofsallee 1

58507 Lüdenscheid

Telefon: 0 23 51 / 67686 – 0



E-Mail: luedenscheid@garant-personal.de

www.garant-personal.de

Die Kompetenzen der Garant umfassen den temporären, den projektbezogenen sowie den langfristigen Einsatz von Personal – insbesondere innerhalb der Arbeitnehmerüberlassung. Die Qualifikationen der Mitarbeiter reichen von kaufmännischen bis technischen Berufen, von ausführenden Tätigkeiten bis zu Managementfunktionen. © Garant Personalmanagement GmbH

GARANT steht für Wandel, d.h. für die erfolgreiche Gestaltung von Veränderungsprozessen. verschiedene Leistungsbereiche, die nahtlos und maßgeschneidert kombinierbar sind und sich stets an den Bedürfnissen des Kundenunternehmens orientieren, sind unsere Vorstellung einer modernen Dienstleistung. © Garant Personalmanagement GmbH