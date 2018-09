Spektakulum an der Kalve

Stadtteilfest

+ © Cedric Nougrigat Das 4. Stadtteilfest an der Kalve stand ganz im Zeichen des Stadtjubiläums. Deshalb präsentierten sich viele Kinder des effzett Familienzentrums in mittelalterlichen Gewändern, musizierten und sangen unter der Leitung von Ralf Franke. © Cedric Nougrigat

Lüdenscheid - So wie am Freitagnachmittag könnte es im Mittelalter zugegangen sein in den heutigen Stadtteilen Wefelshohl/Kalve/Höh. Denn das Stadtteilfest stand ganz im Zeichen des 750. Stadtjubiläums.