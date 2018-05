Game of Tones im Eigenart

Wettbewerb der Musik AGs von Lüdenscheider Schulen

+ © Ingo Starink Der Verein „KultStädte“ richtet den Wettbewerb Game of Tones aus. © Ingo Starink

Lüdenscheid - Das Finale von Game of Tones, dem Bandwettbewerb der Lüdenscheider Schulen, steht vor der Tür: Am Freitag, 1. Juni, messen sich ab 20 Uhr die Musik AGs verschiedener Schulen im Eigenart an der Hochstraße.