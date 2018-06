„Game of Tones“: Adolf-Reichwein-Schüler sichern sich den ersten Platz

Die Band „Tripple B” der Adolf-Reichwein-Gesamtschule belegte beim „Game of Tones“-Finale den ersten Platz.

Lüdenscheid - Die Band „Tripple B“ der Adolf-Reichwein-Gesamtschule hat sich den ersten Platz beim Bandcontest „Game of Tones“ des Vereins Kultstädte gesichert.

Mit einem Medley setzten sich die Musiker gegen die Konkurrenz im Club Eigenart durch. Erstmals fand das Finale dort und nicht im Kulturhaus statt und es nahmen – wie schon im vergangenen Jahr – ausschließlich Schulbands am Contest teil. Darüber hinaus entschied ausschließlich das Publikum darüber, wie sich die teilnehmenden Bands platzierten, und nicht, wie bei den vorherigen Veranstaltungen, das Publikum und eine Jury zu gleichen Teilen.

Da sich ohnehin lediglich drei Schülerbands im Finale befanden, konnte sich jede der drei Formationen von vornherein als Sieger fühlen, denn alle erhielten am Ende einen von der Sparkasse Lüdenscheid zur Verfügung gestellten Geldbetrag für die Bandkasse. Das Thema lautete diesmal „One Hit Wonder“, wobei alle Bands mit einem jeweils etwa 20-minütigen Auftritt um die Gunst der Zuschauer buhlten.

„Funktastic“ begeistert in den Pausen

Dazwischen sorgte die Band „Funktastic“ mit Sängerin Carmen Klughardt, die außer Konkurrenz auftrat, in den Umbaupausen für gute Unterhaltung. Im Anschluss an die Begrüßung der zahlreich erschienenen Gäste durch Klaus Sonnabend und Ingo Starink vom Verein Kultstädte absolvierte die Band der Staberger Gymnasien den ersten Auftritt.

Bei den Musikerinnen und Musikern handelte es sich um die Mitglieder der gemeinsamen Musik-AG des Geschwister-Scholl-Gymnasiums und des Zeppelin-Gymnasiums. Die Jugendlichen interpretierten unter anderem den Song „What’s Up“ von den 4 Non Blondes und „Say Something“ von Justin Timberlake, belegten am Ende den dritten Platz des Finales und freuten sich über einen Geldbetrag von 50 Euro für die Bandkasse.

+ Erstmals fand das Contest-Finale nicht im Kulturhaus, sondern im Club Eigenart statt. Dabei gab es für alle Bands viel Applaus vom Publikum. © Othlinghaus Den zweiten Platz erreichte dagegen die Band-AG der Richard-Schirrmann-Realschule, die wie im vergangenen Jahr unter anderem durch die souveränen Auftritte von Rapper Kadir Yalcinkaya punkten konnte. Kadir sorgte unter anderem beim Triggerfinger-Hit „I Follow Rivers“ mit seinen Lyrics für den besonderen Kick.

Auch bei der RSR-Version von „Wo bist du, mein Sonnenlicht“, die das gruselige, aber erfolgreiche Original von Grup Tekkan aus dem Jahr 2005 gesanglich deutlich in den Schatten stellte, war Kadir Yalcinkaya mit ausgiebigen Rap-Einlagen vertreten. Für ihre tolle Darbietung ernteten die RSR-Jugendlichen lang anhaltenden Applaus und kassierten 75 Euro für die Bandkasse.

„Tripple B“ holt sich den Sieg

Die erfolgreichste Schulformation an diesem Abend war jedoch die Band „Tripple B“ der Adolf-Reichwein-Gesamtschule, die von Lehrer Stefan Hilbrunner für ihren Auftritt gecoacht worden waren. Die Combo präsentierte ihr Programm als Medley, in dem Songs wie „Killing Me Softly“ von den Fugees, „Can’t Touch This“ von MC Hammer oder „Macarena“ von Los Del Rio vorkamen.

Sängerin Louisa Sellig, die bereits durch Auftritte mit zahlreichen anderen Bands in Lüdenscheid und Umgebung bekannt ist, sorgte gemeinsam mit ihren Mitschülern für tolle Stimmung bei „It’s Raining Men“ von den Weather Girls und „Teenage Dirtbag“ von Wheatus.

Mit ihrem Sieg verdienten die Jugendlichen 100 Euro für die Bandkasse. Abschließend warben Klaus Sonnabend und Ingo Starink noch für den nächsten Kultstädte-Bandcontest, der am Freitag, 16. November, im Festsaal Hohe Steinert stattfinden wird. Unter dem Motto „Beat The Band“ treten die Combos dabei im Boxring gegeneinander an, lassen dabei aber natürlich nur musikalisch die Fäuste fliegen.