Das „Making of“ einer Ausstellung und der Blick hinter die Kulissen

Von: Jutta Rudewig

Eine öffentliche Führung durch den Skulpturengarten der Museen eröffnet den Aktionstag am 21. Mai. © Jutta Rudewig

Ein bisschen Farbe, ein paar Kunstwerke, eine Vernissage – doch ganz so einfach, wie eine Ausstellung gelegentlich nach außen wirkt, ist keine Präsentation. Ganz im Gegenteil. Hinter jeder Ausstellung in der städtischen Galerie stehen ein ausgeklügeltes Konzept und oft monatelange Vorarbeiten und Recherchen, bevor überhaupt das erste Exponat an frisch getünchten Wänden hängt.

Lüdenscheid – Einen Einblick in die Konzeption einer Ausstellung will das Team der Galerie gewähren, wenn sich am Sonntag, 21. Mai, der „Internationale Museumstag“ ein zum mittlerweile 46. Mal jährt. „Making of“ hat man in der Galerie den Blick hinter die Kulissen genannt.

„Museen mit Freude entdecken“ – unter diesem Titel laden die Museen der Stadt Lüdenscheid ab 11 Uhr zu einem Gesamtprogramm ein. Ins Leben gerufen wurde der Aktionstag im Jahr 1978 vom Internationalen Museumsrat ICOM (International Council of Museums). Das jährliche Ereignis findet in Deutschland unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des Bundesrates statt.



Deutschlandweit bieten Museen an diesem Tag besondere Aktionen an. Ziel ist es, auf das breite Spektrum der Museumsarbeit und die thematische Vielfalt der Museen aufmerksam zu machen. Geschichtsmuseum und städtische Galerie laden Besucher zu insgesamt drei unterschiedlichen Veranstaltungen ein.



Museumsleiter Dr. Eckhard Trox führt durch die aktuelle Ausstellung „geschenkt“. © Thomas Krumm

Um 11.30 Uhr beginnt ein begleiteter Rundgang durch den Skulpturengarten hinter dem Museumsgebäude an der Sauerfelder Straße. Arbeiten des Künstlers Ansgar Nierhoff gehören hier ebenso zu wichtigen bildhauerischen Positionen der Gegenwart wie beispielsweise die berühmten „Kopf-Steine“ des Künstlers Timm Ulrich. Gezeigt wird im Garten Kunst, die im Bezug zu einem landschaftlichen Raum, zu Pflanzen, Bäumen und auch zum Besucher steht. Der Skulpturengarten erfreut sich seit der Neugestaltung im Jahr 2014 großer Beliebtheit. Schulgruppen oder Einzelpersonen übernahmen die Patenschaft für einige Werke und wachen seither über deren Erhaltungszustand.

Die im Garten aufgestellten Werke sind oft von jüngeren Künstlern gefertigt. Aber auch die „Frigga“ des bereits verstorbenen Bernhard Kleinhans aus dem Jahre 1961 ist hier ausgestellt. Dr. Carolin Krüger-Bahr wird im Besonderen den Blick auf drei „Neuerwerbungen“ lenken, die seit ein paar Monaten das Skulpturenprogramm ergänzen.



„Geschenktes“ im Laufe der Jahrzehnte unter besonderer Berücksichtigung der facettenreichen Lüdenscheider Museumsgeschichte steht im Mittelpunkt der Führung von Museumsleiter Dr. Eckhard Trox ab 15 Uhr durch die Sonderausstellung „Kunst aus Lüdenscheider Privatbesitz für die Sammlung der Stadt Lüdenscheid“.



Danach erwartet die Museumsbesucher der Blick hinter die Kulissen einer Ausstellung. Ab 16.30 Uhr heißt es am Sauerfeld „Making-of – die neue Sonderausstellung in der Städtischen Galerie“. Museumstechniker und die Galerieleitung erzählen von Sammlern, Künstlern, wertvollen Transporten und musealen Problemfällen.



An diesem Tag ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen in den Museen frei.