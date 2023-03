Schätzchen vom Dachboden im MK

Von: Susanne Kornau

Teilen

Der „Rote Mohn“ soll ab Ende März in einer Ausstellung in den Städtischen Museen gezeigt werden. © Krumm

Eigentlich wollte der Kulturausschuss bei seiner Sitzung auch den Sachstand zur geplanten Neuen Dauerausstellung in den Museen am Sauerfeld erfahren. Das allerdings fiel sehr kurz aus. Denn der Förderbescheid, der schon Anfang Februar kommen sollte, ist immer noch nicht eingetroffen. Deshalb müsse man den Ausschuss nochmals vertrösten, hieß es.

Lüdenscheid – Auch die Städtische Galerie wartet noch „auf einen kleinen Förderbescheid“, sagte Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen. 10 000 Euro von der Kunststiftung NRW sollen die geplante Herbstausstellung sichern.

Bis dahin ist aber bereits zweierlei gesichert im Programm: Im Zuge einer Bestandsaufnahme „zwischen Depot und Dachboden“ hat Dr. Conzen „das ein oder andere Schätzchen entdeckt“. Unter dem Titel „Geschenkt!“ wird daraus nun eine Ausstellung, die ab dem 24. März, 19 Uhr, eine Auswahl dessen zeigt, was der Stadt in den vergangenen Jahren an Kunstgegenständen geschenkt worden ist. Und das sei umfangreich, sagte Dr. Conzen. Was eigentlich nur ein Lückenfüller sein sollte, sei viel mehr geworden: „Lassen Sie sich überraschen.“

Ab dem 2. Juni dann wartet auf Kunstinteressierte eine weitere reizvolle Besonderheit, kündigte sie an. In Kooperation mit der Kümmel-Gallery könne man mit den Werken von Johann Georg Müller (1913-1986) einen bislang vor allem regional gefeierten Maler-Star, zeigen, der ziemlich hoch gehandelt werde.



„Lassen Sie sich überraschen.

Die Werke seien überaus interessant, betonte Dr. Conzen. Und da sich der heimische Galerist Detlev Kümmel einen Großteil des Nachlasses habe sichern können, sei man dankbar für diese Möglichkeit, Werke zu zeigen, bei denen man immer den Eindruck habe: „Das Bild kenne ich“.



Unter dem Titel „Looking for Modern Art“ läuft diese Ausstellung bis zum 20. August. Ein weiteres Plus neben allem anderen: „Es schadet nicht dem Budget.“