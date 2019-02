Gäste wundern sich: Lüdenscheider Extrablatt vorübergehend geschlossen

Lüdenscheid – Das Café Extrablatt hat zurzeit geschlossen, doch seit einigen Tagen rumpelt es hinter den verschlossenen Türen. Gäste dürften sich schon bald freuen.

Seit mehreren Tagen rumpelt es hinter den verschlossenen Türen des Cafés Extrablatt am Rathausplatz, allerlei Möbel und Gerätschaften lagern vor der Glasfront.

Doch lange müssen sich die Gäste nicht mehr gedulden: Freitag soll das Café wieder geöffnet werden, Grund für die vorübergehende Schließung seit voriger Woche waren Renovierungsarbeiten im Innenbereich, wie Geschäftsführer Ahmet Kitir auf Nachfrage mitteilte.

Kinderspielecke und Umbauten

Freuen dürften sich die Lüdenscheider in Zukunft auf einige Neuheiten, wie er schrieb: Unter anderem seien an der Theke und in der Küche diverse technische Änderungen vorgenommen worden, ebenfalls im Gastraum.

Verändert habe sich auch optisch einiges: Die Café-Räume haben einen neuen Anstrich bekommen und wurden mit einigen neuen Möbelstücken ausgestattet. Mehrere kleine Umbauten hat es laut Kitir auch gegeben – auch zur Freude der jüngsten Gäste, denn: Ab der Wiedereröffnung wird es im Extrablatt eine Kinderspielecke geben und einen Wickeltisch in den Waschräumen.