Gänsepopulation an Talsperre im MK steigt sprunghaft an

Probleme mit „zugereisten“ Wasservögeln

Den Reiz des Wassers genießen nicht nur Menschen. Auch die Kanadagans und andere Wasservögel fühlen sich an der Versetalsperre wohl. Das bleibt nicht ohne Folgen.

Wenn es ruhig ist an der Klamer Brücke und der übliche Spaziergängerbetrieb noch nicht oder nicht mehr läuft, dann ist Gänsezeit.

Lüdenscheid - Das Federvieh bevölkert den Uferbereich, die schon beachtlich großen Küken beäugen neugierig das Umfeld, und die ausgewachsenen Wasservögel markieren lautstark schnatternd ihr Revier im Uferbereich. Allerdings markieren sie ihr Revier auch auf andere Weise, wie man an den Wegen rund um die Klamer Brücke deutlich sieht.

Doch diese Idylle ist nicht ganz ungetrübt. Markus Rüdel, Abteilungsleiter und beim Ruhrverband verantwortlich auch für solche Fragen rund um die Talsperren in der Region, hat die Entwicklung der Gänsepopulationen im Blick. Alle drei hier vorkommenden Gänsearten – Kanada-, Grau- und Nilgans – hätten in den letzten Jahren sprunghaft zugenommen, sagt er: „Sie sind auf unseren Talsperren willkommen und ein wichtiger Bestandteil der Wasservogelbestände.“



Allerdings ergäben sich aus der raschen Vermehrung auch Probleme. Die Verkotung an Parkplätzen wie an der Verse, der Liegewiesen an Lister und Bigge gilt als ein solches Problem. Größere Vogeltrupps sorgen demnach auch für Fraßschäden an landwirtschaftlichen Flächen oder auch für ökologische Schäden durch, wie es Rüdel formuliert, „artenübergreifende Unverträglichkeiten“.



Notfalls Bejagung

Das geht dann nach einschlägigen Erkenntnissen so weit, dass beispielsweise Nilgänse ihr „Revier“ bis zum Letzten verteidigen und jeden anderen Wasservogel dort töten. Markus Rüdel: „Sie ertränken Enten- und Blässhuhnküken, und auch vor Schwänen schrecken sie nicht zurück.“ Gerade die Nilgans sei ein Neozoon, ein in der Gegend ursprünglich nicht vorkommendes Tier, das sich „häufig mit unserer heimischen Tierwelt nicht verträgt“. Weil die Winter milder werden, ziehen manche Vögel nicht mehr weiter, sondern bleiben als Standvögel ganzjährig hier. Das komme erschwerend hinzu.



Mitunter müsse der Ruhrverband also reagieren, heißt es weiter: „Hohe Gänsebestände werden von uns, wo nötig, auch bejagt oder vergrämt. Allerdings noch nicht an der Versetalsperre, zumal das dortige Jagdrevier verpachtet ist. Sollte auch an der Versetalsperre das Problem weiter zunehmen, wäre über entsprechende Maßnahmen nachzudenken.“