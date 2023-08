Fußgängerzone in Lüdenscheid: Baubeginn an unterer Wilhelmstraße

Am kommenden Donnerstag beginnen die Pflasterarbeiten auf der unteren Wilhelmstraße. © Nougrigat

Die Pflasterarbeiten im Bereich der oberen Wilhelmstraße sollen voraussichtlich bis Mitte September fertig verlegt sein. Darauf weist die Stadt hin.

Lüdenscheid - Bis dahin bleibe der Abschnitt der Wilhelmstraße zwischen der Hausnummer 45 und der Werdohler Straße/Hochstraße für den motorisierten Verkehr gesperrt. Fußgänger können die Baustelle jederzeit passieren.

Parallel zu den letzten Schritten an der oberen Wilhelmstraße beginnen voraussichtlich am Donnerstag, 24. August, die Arbeiten an der unteren Wilhelmstraße. Hier sei, anders als im oberen Bereich der Straße, ein Pflaster in grauer und gelber Farbe vorgesehen, sodass ein harmonischer Übergang zum Sternplatz entstehe.

In der Mitte der Straße würden Granodiorit-Platten im Reihenverbund verlegt. Für den seitlichen Bereich sei Kleinsteinpflaster im Format zehn mal zehn Zentimeter vorgesehen. Mittig werde sich ein Rinnenband mit Abläufen die Straße entlangziehen.

Die beauftragte Firma arbeitete sich in mehreren Teilabschnitten von rund 50 Metern vom Sternplatz aus in Richtung Altstadt vor. Innerhalb jedes Abschnittes werde zunächst eine Straßenseite fertiggestellt und dann die andere bearbeitet, sodass für Fußgänger immer eine Straßenhälfte frei bleibe und sie alle Geschäfte erreichen könnten.

Teilsperrung für Lieferverkehr

Für den Lieferverkehr werde die untere Wilhelmstraße für die Dauer der Arbeiten abschnittsweise gesperrt. Dies betreffe zunächst den ersten Teilabschnitt zwischen dem Sternplatz und der Wilhelmstraße 16. Die Arbeiten werden auf der rechten Seite, entlang des P&C-Gebäudes beginnen. Voraussichtlich ab Anfang Oktober sei dann die linke Straßenseite auf diesem Abschnitt an der Reihe.

Aufgrund der Witterungsverhältnisse in der kalten Jahreszeit müssten die Arbeiten im Winter aller Voraussicht nach pausieren. Mit der Fertigstellung der gesamten unteren Wilhelmstraße sei deshalb im Frühjahr 2024 zu rechnen.

Lagerfläche an der Schillerstraße

Die beauftragte Firma wird während der Pflasterarbeiten an der unteren Wilhelmstraße unter anderem an der Schillerstraße Lagerflächen einrichten. Aus diesen Grund werden bereits ab Montag, 21. August, die ersten beiden Parkbuchten an der Schillerstraße nahe des Rosengartens gesperrt, um dort den Baucontainer und Material unterzubringen. Die restlichen Parkplätze in Richtung Kulturhaus blieben frei und stünden weiterhin zur Verfügung.