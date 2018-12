Fußgänger beinahe erfasst - Autofahrerin zeigt Mittelfinger

Lüdenscheid - Beinahe von einem Auto erfasst worden wären jetzt ein 31-jähriger Lüdenscheider und ein 8-jähriges Kind. Laut Polizei missachtete die unbekannte Autofahrerin eine rote Ampel. Den beiden Fußgängern zeigte sie noch den Mittelfinger.

Die nur knapp verhinderte Kollision ereignete sich am Freitagnachmittag an der Kreuzung Altenaer Straße/Bahnhofstraße in Lüdenscheid. Die beiden Fußgänger hatten laut Polizei Grün als plötzlich der Pkw mit sehr geringem Abstand vor ihnen herfuhr.

Die beiden mussten abrupt stehen bleiben, um die Kollision zu vermeiden. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr.

