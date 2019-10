Fußgänger angefahren und geflüchtet: Polizei sucht Zeugen

Lüdenscheid - Nach einem Verkehrsunfall in Lüdenscheid, bei dem ein Fußgänger von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 24-jähriger Lüdenscheider gab bei der Polizei zu Protokoll, dass er am Montag gegen 7.30 Uhr zu Fuß unterwegs zur Arbeit gewesen ist und die Kurze Straße an der Einmündung zur Straße Am Ramsberg überqueren wollte.

Als er bereits mit einem Bein auf der Straße gestanden habe, wurde er eigenen Angaben zufolge von einem dunklen Pkw angefahren, der von der Kölner Straße kam und in Richtung Südstraße weiterfuhr.

Der Fußgänger stürzte dadurch auf den Gehweg und zog sich leichte Verletzungen zu. Da der 24-Jährige das Auto nicht kommen gesehen hatte, vermutet er, dass der Wagen ohne Licht fuhr.

Zeugen oder der beteiligte Pkw-Fahrer werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüdenscheid unter der Rufnummer 0 23 51/90 99 0 in Verbindung zu setzen.