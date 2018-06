Tausende Fans fiebern im Rosengarten mit der deutschen Nationalelf mit

Aufschrei der Erleichterung

+ © Nougrigat Ein Aufschrei der Erleichterung gellte nach dem Siegtreffer durch den Rosengarten. © Nougrigat

Lüdenscheid - Zum zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalelf war er Rosengarten brechend voll. Weit mehr als 2000 Fans dürften es gewesen sein, die sich am Samstagabend auf ein buntes Fußballsfest freuten – das ließ nach verheißungsvollem Beginn ja nun einmal fast zwei Stunden auf sich warten. In der Zwischenzeit brauchte man gar nicht unbedingt auf die große Leinwand zu schauen, um zu ahnen, wie es stand: Der Verlauf des Spieles spiegelte sich 1:1 in den Gesichtern der Fans im zur Sparkassen-Arena umfunktionierten Rosengarten.