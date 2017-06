Lüdenscheid - Bei bedecktem Himmel und mäßig warmen Temperaturen grassierte am Samstag auf dem Graf-Engelbert-Platz das Fußball- und Dschungelfieber.

Für einen Tag gehörte der Platz den Kintop- und Fifa-Fans, die einen spannenden Wettstreit um die Saturn-Fifa-Stadtmeisterschaften austrugen.

Als Veranstalter zeichneten die Kinder- und Jugendtreffs der Stadt in Kooperation mit dem Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM) für die Erstauflage von Open Air-Kino und Turnier verantwortlich.

In die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung waren sowohl die städtischen Einrichtungen im Stern-Center, in Brügge und im Haus der Jugend als auch die CVJM Kinder- und Jugendfreizeitstätten „Audreys“, Rathmecke und Mathildenstraße, der AWO-Jugendtreff „Knast“ und der Kindertreff Kluse, das Jugendkulturbüro, das Jugendmobil des Kinderschutzbundes, die Skatehalle am Jahnplatz, die Alevitische Gemeinde und der Jugendtreff „After School“ eingebunden. „Alle stellen Personal“, erklärten Julia Wilksen (Jugendkulturbüro) und Katja Schlorff (LSM) auf Nachfrage.

Für die Open-Air-Veranstaltung, die mit dem Kinderfilm „Zoomania“ begann und der Neuverfilmung des Dschungelbuchs („The Jungle Book“) endete, hatten die Veranstalter den Platz passend zum Dschungelthema der Filme liebevoll mit Dschungel-Deko geschmückt. „Bananen“ hingen da in Bäumen und kleine (Stoff)Äffchen machten es sich am Brunnen gemütlich. Bis in die (alkoholfreien) Dschungel-Cocktails am Stand der Kinder- und Jugendeinrichtungen, wo es frische Waffeln, Popcorn und Getränke gab, reichte das Urwald-Motto hinein. Auf der 24 Quadratmeter großen Leinwand des LSM, auf der im Vorjahr im Rosengarten EM-Fußball zu sehen war, flimmerten die Kino-Hits über die Leinwand.

Auch die Fifa-Spiele, an der sich die zwölf besten Spieler aus den Vorrundenturnieren der Einrichtungen beteiligten, konnten die Zuschauer über die Großleinwand verfolgen. Zumindest beim Zocken war Fußball am Samstag fest in Männerhand. Nach spannenden Duellen, bei denen die Zuschauer ihre Favoriten lautstark anfeuerten, machten am Ende drei Finalisten den Wettkampf unter sich aus.

Wer gegen wen spielen musste, wurde in den Auftaktrunden ausgelost. Ein K.O.-System entschied über Ausscheiden und Weiterkommen. Als Turnierleiter achtete Sebastian Schefe darauf, dass alles mit rechten Dingen zuging. Felix Dücker machte als Moderator einen guten Job.

Als Sieger ging Yener Dönmez (Audrey’s) aus dem Turnier hervor. Platz 2 sicherte sich Lukas Pätzel (Audrey’s). Auf den dritten Platz kam Volkan Baykan (Aleviten). Die Sieger/Einrichtungen belohnte Saturn als Sponsor bei der vorgezogenen Siegerehrung mit Gutscheinen. Saturn-Geschäftsführer Klaus Giljohann gratulierte persönlich zum Spielerfolg.

Auch die örtlichen Gastronomen unterstützen die Veranstaltung. Die Pizzeria Apericena beispielsweise kredenzte Pizza und Polpette (Fleischklößchen). Allenfalls mehr Zuschauer hätte die Veranstaltung verdient gehabt.