Gefährliche Irrfahrt! Auf dieser blanken Felge war 63-Jähriger unterwegs

So war der 63-Jährige durch Lüdenscheid unterwegs. An der Altenaer Straße konnten ihn Polizisten stoppen.

Lüdenscheid - Unglaublich! Ohne Reifen, dafür auf der blanken Felge irrte ein 63-Jähriger am Samstag durch Lüdenscheid. Nur durch Glück wurde niemand verletzt.

Die Polizei konnte den 63-Jährigen am Samstagabend vor der Einfahrt zur Altenaer Straße stoppen. Der Autofahrer hatte an einer Ampel anhalten müssen. Diesen Moment nutzten die Beamten, um die Irrfahrt unmittelbar zu unterbrechen. Weil zu befürchten war, dass der Unfallfahrer bei freier Fahrbahn weiter fahren würde und wieder Menschen gefährden würde, wurde er durch die Beamten aus dem Fahrzeug gezogen. Sein Pkw rollte im Anschluss noch wenige Meter, bevor er von einem Ampelmasten aufgehalten wurde.

In der Folge ergaben sich bei dem Unfallfahrer sowohl Hinweise auf Alkoholkonsum, als auch eine krankheitsbedingte Vorgeschichte. Im weiteren Verlauf versagte der Kreislauf des Unfallfahrers, so dass er mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde vorläufig entzogen.

Mehrfach war der 63-Jährige am Samstag auffällig geworden. Zuvor war er auf der Königsberger Straße in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Pkw geprallt. Durch den Zusammenstoß waren unbeteiligte Zeugen, als auch die geschädigte Halterin des angefahrenen Pkw auf das Geschehen aufmerksam geworden. Ein Zeuge, der sich dem Pkw des Verunfallten näherte, sprach diesen an, musste dann allerdings feststellen, dass dieser zurücksetzte und trotz der Schäden an dem Pkw seine Fahrt in Richtung Bräuckenstraße fortsetzte. Die unmittelbar verständigte Polizei Lüdenscheid übernahm sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem geflüchteten Pkw.

Ein weiterer Zeuge besetzte seinen Pkw und folgte dem geflüchteten Fahrzeug bis zum Bräuckenkreuz. Vermutlich befuhr der Flüchtige dann die Talstraße bis zur Einmündung Südstraße.

In jedem Fall erschien das Fahrzeug wenige Minuten später im Bereich der oberen Südstraße. Am Ausbauende, in der Höhe der dortigen Gaststätte ist die Straße mit Pollern abgebunden. Dort fuhr der Flüchtige nach links über den Gehweg der Sauerfelder Straße und von dort über den Gehweg, der sich vor der Gaststätte befindet in Richtung Kölner Straße. Zu diesem Zeitpunkt rammte er dort eine Werbetafel die an dem Gebäude angebracht ist. Gleichzeitig hielten sich vor der Gaststätte mehrere Personen auf, weil sich dort auch Tische und Bänke für eine Außengastronomie befinden. Hier suchte der Unfallfahrer den Weg wieder auf die Straße, ließ dabei die Außengastronomie unversehrt.

Allein eine 45-jährige Lüdenscheiderin musste sich offensichtlich in Sicherheit bringen, die sich dort auf dem Gehweg aufhielt. Dabei verletzte sie sich leicht an einem Fuß. Unmittelbar angefahren wurde sie zum Glück nicht. Sie konnte später nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Auch hier hatte der Unfallfahrer nicht angehalten und war weiter gefahren.