Jecke Tage in der Bergstadt: Veranstaltungsübersicht

Lüdenscheid - Fummel-Tummelball, Weiberfastnacht, Kinderkarneval & Co.: Wenn in gut zwei Wochen die „tollen Tage“ beginnen, darf auch in Lüdenscheid gefeiert werden.

Damit die heimischen Jecken auch wissen, wo sie in der Bergstadt ausgiebig und ausgelassen die fünfte Jahreszeit feiern können, gibt es hier schon einmal eine erste kleine Veranstaltungsübersicht:

Dahlmann

Gleich drei Mal sollen die Lüdenscheider Narren in der Gaststätte Dahlmann auf ihre Kosten kommen, denn das Team um Jürgen Wigginghaus hat sein Angebot der vergangenen Jahre um eine Veranstaltung am Karnevalsfreitag erweitert:

Los geht es jedoch zunächst an Altweiberfastnacht, 8. Februar, mit einer Karnevals-Kultparty: dem Fummel-Tummel-Ball . Seit mehr als zehn Jahren trifft man sich bei Dahlmann im Saal und in der Kneipe. Auch dieses Jahr steht DJ René hinter den Turntables und möchte für Stimmung unter den Damen (und Herren) sorgen. Und: Auch ein Men-Strip wird nicht fehlen. Erster Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten gibt es schon jetzt zum Preis von 10 Euro plus Gebühr im LN-Ticket-Shop und bei Dahlmann. Eine Abendkasse gibt es nicht.

Erstmalig findet dann am Karnevalsfreitag, 9. Februar, ab 21 Uhr in der Kneipe die Veranstaltung „Best of Karneval-Hits" statt. DJ Dominik Hass verspricht laut Veranstalter ein Nonstop an Karneval-Hits und Party-Klassikern. Der Eintritt ist frei.

Seinen Abschluss finden die Karnevalstage bei Dahlmann am Rosenmontag, 12. Februar: Ab 19 Uhr heißt es dann: „Da Simmer dabei!!! – Die Rosenmontags-Party". Wer im Kostüm erscheint, erhält einen Begrüßungsschnaps. Der Eintritt ist frei.

Schützenhalle Loh

"Altweiberfastnacht so wie früher": Unter diesem Titel veranstaltet die Eventfabrik Südwestfalen auch in diesem Jahr eine Altweiberfastnacht in der Schützenhalle Loh.

Auch für die dritte Auflage am Donnerstag, 8. Februar, erhoffen sich die Veranstalter aufregende und spannende Kostüme und versprechen ihrerseits eine tolle Party. Für die Musik zeichnet einmal mehr Dirk Weiland verantwortlich. Los geht es ab 19 Uhr.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen: Karten gibt es im Klein Oho/Sterncenter (10 Euro), im Castello/Schützenhalle Lüdenscheid (8 Euro) oder bei der Eventfabrik Südwestfalen (8 Euro). An der Abendkasse gibt es die Karten für 10 Euro.

Saitensprung MK

Auch im Saitensprung MK können Lüdenscheider Jecken gleich an zwei Tagen feiern:

Los geht es am Donnerstag, 8. Februar, mit der Weiberfastnacht : Bei bunter Deko, Karnevalsmusik und einem „verboten scharfen Menstrip“ sollen vor allem die Damen auf ihre Kosten kommen. Geöffnet ist ab 20 Uhr, bis 23.11 Uhr gibt es einen Begrüßungssekt. Männer, die bis 23.11 Uhr mitfeiern, erhalten ebenfalls besondere Angebote.

„Total jeck" lautet das Motto dann am Samstag, 10. Februar, mit Karnevals- und Fetenhits sowie Getränken zum Karnevalspreis, versprechen die Veranstalter. Einlass ist um 22 Uhr.

Kulturhaus

Wie schon in den vergangenen Jahren lädt der Frauentanzverein Thrakien zu seiner beliebten Frauenkarnevalsfeier ins Lüdenscheider Kulturhaus ein. Dazu eingeladen sind Frauen und Kinder. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet 6 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder.

Tanzschule S

Ein Angebot für kleine Jecken gibt es am Rosenmontag in der Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer: Am 12. Februar sind Kinder zwischen vier und zehn Jahren zur großen Kinderkarnevalsparty eingeladen. Zwischen 16 und 18 Uhr dürfen sie sich in ihren bunten Kostümen auf Kinderdisco mit Polonaise, Kamelle und Spiele freuen. Der Eintritt kostet 5 Euro (inklusive Freigetränk), Karten gibt es in der Tanzschule sowie im Internet unter www.tanzschule-s.de.

Schalksmühle

In der Nachbargemeinde Schalksmühle lädt der TuS Linscheid-Heedfeld zu seiner traditionellen Karnevalsveranstaltung ein. Diese findet statt am Samstag, 10. Februar, im Vereinsheim Kuhlenhagen. Der Einlass ist ab 20 Uhr, Karten gibt es zum Preis von 6 Euro ausschließlich an der Abendkasse. Neben Karnevals- und Partyhits wird es auch eine Einzel- und Gruppenprämierung geben, so die Veranstalter.