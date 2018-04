„Fürs Sauerland“: Woodland Gin gehört zu den Besten der Welt

Lüdenscheid - Vor knapp drei Jahren haben Till Brauckmann und Matthias Czech mit der Entwicklung begonnen – nun darf sich der Woodland Sauerland Dry Gin zu den Besten der Welt zählen.

„Er hat den ,World Spirits Award 2018 Gold‘ und damit nun auch ein offizielles Gütesiegel erhalten“, sagt Brauckmann stolz. „Und das kann man sich nicht erkaufen“, wissen die beiden Geschäftsführenden Gesellschafter. Denn die Vergabe des Awards zeichnet sich durch eine Blindverkostung durch namhafte Sommeliers, Schnapsbrenner und jene, die selbst ausgezeichnet wurden, aus.

„Die Meinung der Experten war für uns schon gut“, sagt Brauckmann. Bereits vergangenes Jahr haben sie sich daher für die Teilnahme an dem Award angemeldet.

"Schönes sauerländisches Produkt"

Wie es nun weitergeht, darauf seien sie besonders gespannt. Denn ein solches „Gütesiegel“ sei für den Markt, sowohl für Händler als auch Kunden, durchaus relevant. Der Sauerland Gin hatte bereits einen sehr guten Start, betont Czech: „Wir haben hier ein schönes sauerländisches Produkt mit Lüdenscheider Wurzeln. Wir machen das für das Sauerland.“

Deshalb steckten sie die Einnahmen auch komplett in die weitere Finanzierung des Sauerland Gins. Der Verkauf „schoss gleich am Anfang durch die Decke“, sagt Czech. Die Einzelhändler seien offen gewesen für das lokale Produkt. Mittlerweile werde er in Bars in diversen Ländern ausgeschenkt.

"Steckt extrem viel Arbeit dahinter"

Die Qualität soll darunter aber nicht leiden: „Es steckt extrem viel Arbeit dahinter, der Alkohol ist super hochwertig, die Botanicals (Pflanzliche Stoffe wie Kräuter, die für den Geschmack verwendet werden) kommen handgepflückt aus dem Wald. So soll es auch weitergehen.“