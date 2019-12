Fürs Klima: Stadt setzt Heizpilz-Verbot und Gründachpflicht durch

Den Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen... 🙈

Klimaschutzbeauftragter Müller sieht das hinsichtlich der Kosten als wenig problematisch an, wie er sagt: Immerhin gebe es günstigere und teure Varianten – insbesondere, was die Dachbegrünung angeht. Und: „Grundsätzlich denke ich: Wer heutzutage ein Einfamilienhaus baut, zahlt sowieso schon eine nicht geringe Summe.“

Der Eiermann hat ja mal so gar keine Ahnung!

Sollte es zu einer Reperatur im Gründach geben wegen undichtigkeit wirds teuer. Im Gegensatz zum herkömmlichen Ziegel Dach. Die Aussage des Super Experten das das Bauen sowieso Teuer ist ist ein Schlag ins Gesicht der Normalverdiener. Ein absoluter Amateur, sieht man in seiner Aussage! Hauptsache die Fassaden werden Massenweise weiterhin mit Sondermüll eingepackt du Huju, Styropor. Das sollte ab sofort verboten werden da Klimakiller! Geh nochmal zur Schule oder lass dir nen Berater zur Seite stellen du Ahnungsloser.