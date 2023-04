Für mehr Umweltschutz in Lüdenscheid: „Zukunftsfestival buntes Lünsche“

Von: Susanne Kornau

Der Verein „Nachhaltig leben in Lüdenscheid“ geht auf seinem Weg weiter gezielt voran. Beim Zukunftsfestival am 18. Juni (Staberger Gymnasien) stellen sich wieder viele Initiativen und Aktive vor. Wie immer, ist man offen für Ideen und Anregungen. © kornau

Mit der Einladung zum „Zukunftsfestival buntes Lünsche“ am 18. Juni will der Verein „Nachhaltig leben in Lüdenscheid“ wieder ganz unterschiedlichen Initiativen eine Bühne bieten.

Lüdenscheid – Eine bunte Blumenwiese ist das Sinnbild von Sommer und Summen, Natur und Vielfalt, Wachsen und Gedeihen. Ein Bild, das unwillkürlich heraufbeschworen wird, wenn am Sonntag, 18. Juni, zwischen 11 und 17.30 Uhr Lüdenscheids erstes „Zukunftsfestival buntes Lünsche“ gefeiert wird, und zwar auf Einladung des Vereins Nachhaltig leben in Lüdenscheid, der Bees for Nature (Bienen-AG des Zeppelin Gymnasiums), der Regionalgruppe „Bienen machen Schule MK“ sowie des städtische Fachbereichs 6 Umwelt und Klimaschutz.

Ein roter Faden, feste Termine, konkrete Ziele – in diesem Dreieck hat sich der noch junge Verein „Nachhaltig leben“ von der Gründung an konsequent bewegt. Erst seit August ist man Verein und hat seitdem schon viel auf die Beine gestellt. Wer weiß, was er will, verschwendet keine Zeit. Nun also der nächste Termin, mit dem man sich wieder etwas bekannter machen und vor allem neue Mitstreiter finden möchte. Denn es gebe schon so viele gute Ideen, sagt Ulrike Rohlmann. Und die sollen im Rahmen der Vereinsveranstaltungen auf fruchtbaren Boden fallen.

Anregungen für den eigenen Garten

Diesmal also am 18. Juni: Das Zukunftsfestival wird auf dem Gelände der Staberger Gymnasien veranstaltet, in der Pausenhalle, auf den Schulhöfen, in der Schulimkerei samt Schulbienengarten und Wildbienen-Lehrpfad. Ein „buntes Fest der Vielfalt“ soll es werden, für alle Lüdenscheider, für alle Interessierten, ob sie nun selbst mitwirken wollen oder nur Anregungen für den eigenen Garten oder den eigenen Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen suchen.

Neben dem Vortrag eines Wildbienenspezialisten, der auch durch den Wildbienen-Lehrpfad führen wird, sind vielfältige Aktionen für Kinder geplant. Die wohl dekorativste: Die Kinder können sich als Blüte schminken lassen. Die „Bees for Nature“ sind zusammen mit der Regionalgruppe „Bienen machen Schule MK“ aktiv dabei, und es wird verschiedene Themenräume geben (Geheimnisvolle Welt der Insekten, Mit den „Bees for Nature“ durchs Bienenjahr, Der Natur auf der Spur – der Raum der kleinen Naturforscher). Fachmännisch begleitet vom Schulimker Gregor Rohlmann kann, wer möchte, auch direkten Kontakt zu den Bienenvölkern im Schulbienengarten aufnehmen.

Einen Schwerpunkt setzen die Organisatoren auf insektenfreundliche Gärten, ein Thema, dem man sich mit Infoständen, thematischen Führungen, der Herstellung von Saatgutbomben und weiteren wertvollen Tipps „für den Hausgebrauch“ widmet, etwa durch Bastelanleitungen von Insektenhotels. Gerade hier gebe es viele irreführende, teure und sogar schädliche Produkte aus den falschen Materialien, an denen sich Wildbienen ihre zarten Flügel verletzen, wie Ulrike Rohlmann weiß. Und: „Ein Hotel ohne Speisekarte nutzt nichts“, sagt sie – weshalb zu jedem Hotel auch ein nahrhaftes Blütenumfeld gehöre. Deshalb wird an diesem Tag auch eigens ein Bienenweide-Fachberater Tipps geben.

Thema Streuobstwiesen

Darüber hinaus wird die Pausenhalle zum „Haus der Nachhaltigkeit und Artenvielfalt“. Das Naturschutzzentrum des Märkischen Kreises stellt seine große Ausstellung zum Thema „Streuobstwiesen“ vor. Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale NRW ist eine Präsentation sowie ein Vortrag zum Thema Lebensmittelverschwendung geplant, und auch um Food- sharing wird es an diesem Tag gehen. Ergänzt wird das durch ausführliche Infos und Aktionen zur Müllvermeidung und -trennung. Diese Themenvielfalt zeigt: Alles hängt mit allem zusammen.

Selbst bei der Verpflegung herrscht der Nachhaltigkeitsgedanke vor, indem man auf gesunde Ernährung und regionale Produkte setzen möchte. Hier sucht man noch nach Vereinen, die auf diese Weise ihre Vereinskasse aufbessern möchten. Und weil’s gerade so gut zum Thema Bienen passt: Weitere Bestäubung mit kreativen Beiträgen, Ideen und Vorschlägen ist erwünscht. Ulrike Rohlmann: „Bei Interesse sprechen Sie uns bitte gerne an.“

Kontakt: Ulrike Rohlmann (Vorsitzende), Telefon: 0171/ 6416724, E-Mail: verein@nachhaltig-luedenscheid.de.