Für mehr Sicherheit: Radfahrer fordert zusätzliche Straßenmarkierungen

Das verhindere ich aktiv dadurch dass ich mich an der Ampel so weit rechts hinstelle, dass da kein Platz mehr ist.

Viele Radfahrer(Erfahrung aus Großstädten) ziehen an roten Ampeln rechts an allen Autos vorbei, um dann bei grün ganz vorne zu stehen.

Die wenigen Radfahrer sind und bleiben in Lüdenscheid Verkehrshindernisse. Die Straßen sind historisch gewachsen einfach nicht breit genug und Lüdenscheid ist wegen der Topografie keine Radfahrerstadt, außer in der Fußgängerzone, wo Radfahrer trotz vorgeschriebener Schrittgeschwindigkeit durchrasen wie Verrückte und die Fußgänger gefährden.

An sich ist das gar keine schlechte Idee. Diese Schutzstreifen gibt es in bspw. Dortmund schon an einigen Ecken. Wenn dort die übrige Fahrbahnbreite nicht ausreicht, um einander problemlos zu passieren, muss eben der warten, der den Radfahrer auf seiner Seite hat. Im Prinzip die übliche „Wer-das-Hindernis-hat-muss-warten“-Regel.

Hier bei uns in Lüdenscheid kommen mir manche Radfahrer aber leider auch wie Aktivisten vor, die ihren Platz um jeden Preis erkämpfen möchten. Da gibt es dann gefährliche Aktionen, die so einfach nicht sein müssen. Manche Radfahrer bringen sich, vermutlich durch Unwissenheit, in Gefahr, weil sie zum Beispiel auf gut ausgebauten Landstraßen auf der Fahrbahn fahren, obwohl ein asphaltierter Seitenstreifen existiert. Der ist für verhältnismäßig langsame Radfahrer nicht nur sicherer, sondern auch Pflicht.

1,50m seitlichen Abstand beim Überholen ignorieren leider sehr viele Autofahrer, das nervt mich persönlich auch ziemlich, obwohl ich in Lüdenscheid nicht mit dem Rad unterwegs bin. Das hat für mich aber nur wenig mit Unwissenheit über Regelungen der StVO zu tun, sondern eher mit Egoismus, Respektlosigkeit und Leichtsinn. Mit halbwegs gesundem Menschenverstand komme ich alleine darauf, dass ein Radfahrer immer ein wenig hin- und herschwankt und eventuell auch mal einem Gulli oder kleinem Hindernis ausweicht. So weit denken viele aber nicht, sie haben es nunmal eilig.

Viele Radfahrer(Erfahrung aus Großstädten) ziehen an roten Ampeln rechts an allen Autos vorbei, um dann bei grün ganz vorne zu stehen. Für die Radfahrer eine gute Sache, für die Autofahrer, die diese dann erneut überholen müssen, nicht ganz so toll. Vor allem, wenn es durch Gegenverkehr nicht gut möglich ist. Einerseits haben einige Autofahrer den Kaffee auf, wenn sie den selben Radler das dritte mal überholen müssen(das liegt dann aber wohl eher an einer schlechten Ampelabstimmung). Andererseits wird beim starken Beschleunigen, wie es beim Überholen nunmal erforderlich ist, deutlich mehr Treibstoff verbrannt. Für unsere Umwelt ist es also nicht förderlich, wenn Radfahrer sich an Ampeln immer wieder nach vorne drängeln. Für das Klima auf den Straßen ist es auch nicht förderlich, man stelle sich mal vor, man sei auf einer Landstraße unterwegs und da ist dieser eine langsame Traktor, der an jeder Ampel über das Acker rollt und alle überholt.