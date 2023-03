Für mehr Schutz von Frauen: Aktionsgruppe plant Demo in Lüdenscheid

Von: Carolina Ludwig

Im vergangenen Jahr waren die Demonstrantinnen und Demonstranten bereits lautstark in der Stadt unterwegs. © Bettina Görlitzer

„Lasst uns gemeinsam laut sein, um all den Frauen eine Stimme zu geben, die es nicht sein können!“, heißt es auf dem Flyer der Aktionsgruppe 8. März. Auch in diesem Jahr werden die Aktivistinnen und Aktivisten am Internationalen Frauentag – dem 8. März – auf die Straße gehen, Beginn ist um 18 Uhr am Bahnhof Lüdenscheid.

Lüdenscheid – Gemeinsam geht es dann wie im vergangenen Jahr zum Rathausplatz. Dort und unterwegs auf Höhe der AOK wird es Redebeiträge von den Soroptimistinnen, dem Jugendkulturwerk, der Frauenberatungsstelle und den Alevitinnen geben. Am Rathausplatz soll es im Anschluss an die Redebeiträge Musik und die Möglichkeit zum Kennenlernen und Vernetzen geben. Angemeldet sind bis zu 100 Personen.

Geworben wird nicht nur per Flyer, sondern vor allem in den sozialen Netzwerken. Auf dem Instagram Account der Gruppe nennen verschiedene Menschen ihre Gründe, am 8. März zu demonstrieren. „Damit meine Kinder und alle anderen Kinder in einer gerechten Welt leben können, müssen wir jetzt dafür kämpfen!“, schreibt dort ein Mitglied der Aktionsgruppe. „Frauen sollten nicht für ihre Rechte kämpfen müssen!“, begründet ein weiterer Nutzer seine Teilnahme. Auch Periodenarmut und das Fehlen von Hygieneartikeln auf öffentlichen Toiletten werden kritisiert und sind ein Grund für eine Nutzerin, auf die Straße zu gehen. Dass die Demonstration am 8. März keine „Frauensache“ ist, zeigen die Beiträge von männlichen Nutzern, die am Mittwoch an der Veranstaltung teilnehmen wollen. Für ihre Töchter und für Frauen auf der ganzen Welt, wie sie schreiben. „Männer macht das Maul auf und macht mit“, fordert ein Nutzer auf.

Für die Aktionsgruppe 8. März ist es selbstverständlich, auch in diesem Jahr wieder für die Rechte von Frauen zu demonstrieren. „Alle Rechte, die Frauen heute haben, sind erkämpft worden, die sind nicht selbstverständlich da“, sagt Jennifer Voß von der Aktionsgruppe. Und auch heute gebe es noch immer Bereiche, in denen die Gleichstellung der Geschlechter nicht üblich sei. Neben teuren Hygieneartikeln führt Voß auch die weiterhin hohe Zahl von Femiziden in Deutschland an.

„Jede Stunde erleiden durchschnittlich 13 Frauen Gewalt in der Partnerschaft. Beinahe jeden Tag versucht ein Partner oder Expartner eine Frau zu töten“, heißt es dazu von Bundesfrauenministerin Lisa Paus auf der Internetseite des Bundesinnenministeriums. „Fast jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch ihren derzeitigen oder vorherigen Partner. Das ist die Realität. Realität ist auch, dass viele Gewaltopfer Angst haben, sich Hilfe zu holen. Deshalb brauchen wir ein flächendeckendes, niedrigschwelliges Unterstützungsangebot, in der Stadt genauso wie auf dem Land. Ich kämpfe dafür, die Lücken im Netz der Frauenhäuser und Beratungsstellen zu schließen“, heißt es weiter.

Auch in Lüdenscheid findet Gewalt gegen Frauen statt. Aktuell verhandelt das Landgericht Hagen einen Fall vom August 2022, bei dem ein 49-Jähriger seine 41-jährige Ehefrau mit 20 Messerstichen lebensgefährlich verletzte, nachdem sie sich von ihm getrennt und eine Versöhnung abgelehnt hatte. Jennifer Voß erinnert außerdem an den Fall einer Vergewaltigung im Stadtwald Nurre im November. Am kommenden Mittwoch möchte man sich daher unter anderem für mehr Schutzräume für Frauen einsetzen. „Ich gehe am 8. März auf die Straße, weil wir mehr Plätze in Frauenhäusern brauchen“, steht auf dem Schild eines Demonstranten.

Vorbereitungstreffen Die Aktionsgruppe 8. März trifft sich am Sonntag, 5. März, ab 14 Uhr im Awo-Café an der Marienstraße 17, um Schilder für die Demonstration vorzubereiten und den genauen Ablauf zu planen. Interessierte sind willkommen.