Für Corona-Medikament: Tochter verlangt 25.000 Euro - „Konnte nicht mehr logisch denken“

Von: Thilo Kortmann

Mit sogenannten „Schockanrufen“ wurden viele Senioren in Lüdenscheid verwirrt. © Karl-Josef Hildenbrand

Eine schwere Corona-Infektion, für die ein teures Medikament notwendig sei - mit dieser Geschichte riefen Betrüger bei einer Lüdenscheiderin an. „Ich war geschockt und konnte nicht mehr logisch denken“, erzählt uns die 82-Jährige.

Lüdenscheid - Das Telefonat wird die 82-jährige Lüdenscheiderin nicht mehr vergessen. Ein Anruf von ihrer Tochter, die am anderen Ende der Leitung weinte und schluchzte. Ihr ginge es schlecht, sie habe Corona, läge in einem Krankenhaus und warte auf ein spezielles Corona-Medikament, sagte die Tochter heulend und verzweifelt. Dieses besondere Corona-Präparat sei sehr teuer und koste 25.000 Euro, so die Tochter weiter. Sie brauche Geld, deshalb solle die Mutter schon mal das Geld, das sie zuhause habe, zusammen suchen und in bar zahlen.

„Ich war geschockt und konnte nicht mehr logisch denken. Die Stimme klang wirklich wie die von meiner Tochter“, erzählt die Seniorin, die anonym bleiben möchte. Bereitwillig sagte sie zu, das Geld zu beschaffen. Sie habe zwar nur 1000 Euro zuhause, wolle aber zur Sparkasse fahren und weiteres Geld überweisen. Das mit der Überweisung sei schlecht, antwortete die Stimme am Telefon. Nur eine Barzahlung wäre möglich. „Das war der erste Moment, an dem ich misstrauisch wurde“, erzählt sie. Ihr Ehemann habe dem Ganzen von Beginn an nicht getraut.

Schockanrufe wellenartig und ortsspezifisch

„Auch ich wurde immer skeptischer“, erinnert sie sich. Spontan sei ihr eine Fangfrage eingefallen. „Ich habe meine angebliche Tochter am Telefon gefragt, ob sie mir den Namen ihres Sohnes nenne könne.“ Der Name sei ein arabischer, „den konnten sie nicht erraten“, erklärt die Lüdenscheiderin ein wenig stolz auf ihren Geistesblitz. „Dann hat meine angebliche Tochter aufgelegt.“

Als sie ihre richtige Tochter über den Betrugsversuch informierte und ihre Stimme hörte, habe sie sich wieder beruhigt. Und trotzdem: „Der Schock sitzt noch tief“, sagt die Mutter. Der Schock darüber, dass sie zunächst auf den Betrug hereingefallen sei.



Auf den Schrecken habe ich mir erst mal einen Whisky und eine Zigarette gegönnt.

„Ich habe eigentlich immer die Menschen belächelt, die auf solche Betrügereien reinfallen“, erklärt die Rentnerin. Doch jetzt wisse sie, wie heimtückisch solche Betrügereien tatsächlich seien, und wie professionell und realistisch sie täuschen können. „Auf den Schrecken habe ich mir erst mal einen Whisky und eine Zigarette gegönnt“, so die 82-Jährige, die schon schon wieder lächeln kann. Umgehend habe sie auch die Polizei informiert, dort habe man ihr gesagt, dass es momentan viele solcher Telefonbetrügereien geben würde.



Allein am Mittwoch gab es elf angezeigte Betrugsversuche in Lüdenscheid und 16 im ganzen Kreis. Am Donnerstag kamen weitere hinzu. In mindestens einem Fall waren die Betrüger erfolgreich. Eine 80-Jährige wurde von ihrer Bank-Angestellten vor einem bösen Fehler bewahrt. In Menden löste der Betrug eine Suchaktion aus: Eine verfiel so sehr in panischen Aktionismus, dass die Polizei nach ihr fahndete.

Alte Menschen sollen durch den plötzlichen Schock verwirrt werden.

„Die Betrugsversuche treten ortsspezifisch und wellenartig auf. Es war davor lange Zeit ruhig“, erklärt Polizeisprecher Christof Hüls. „Schock-Anrufe“, die entweder mit einer dramatischen Corona-Erkrankung oder einem Autounfall mit Todesfall Geld erpressen wollen, kämen derzeit wieder verstärkt vor.

Häufig würde eine Kaution verlangt oder Geld für Verwandte in Not. Die Betrüger gingen dabei äußerst professionell und hartnäckig vor. „Alte Menschen sollen durch den plötzlichen Schock verwirrt werden“, erklärt der Pressesprecher. Oft operierten die Verbrecherbanden vom Ausland aus. Dort säßen die verschiedenen Akteure meist zusammen in einem Raum.



Wie in einem Call-Center

„Man kann sich das wie in einem Call-Center vorstellen. Dort spiele jeder Beteiligte seine Rolle. Vom ,Opfer‘ über den Polizisten oder Arzt bis hin zum Anwalt“, erklärt Hüls. Diese Banden hätten gute Ortskenntnisse, zudem gäbe es Mitarbeiter vor Ort, die das Geld abholten.