Für die Brückensprengung: Seecontainer als Schutzwall

Von: Fabian Paffendorf

Ein kleines bisschen Spektakel vor dem eigentlichen Spektakel am 7. Mai: Am Donnerstag begannen die Mitarbeiter der Baufirma Heitmann damit, die Schutzwände vor den Häusern Altenaer Straße 200 und 231 aufzustellen. Auf knapp 16 Meter Höhe werden dafür Seecontainer gestapelt. © Popovici

Die Vorbereitungen für die Sprengung der A45-Talbrücke Rahmede laufen auf Hochtouren. Das sorgt nicht nur für zusätzliche Verkehrsbehinderungen auf der Altenaer Straße, sondern mitunter auch für spektakuläre Bilder. So auch am Donnerstag, als die ersten Seecontainer per Kran über die Altenaer Straße gehoben wurden.

Lüdenscheid – Einige Autofahrer, die auf die Durchfahrt zwischen den Baustellenbereichen unter der Talbrücke warteten, ließen es sich nicht nehmen, ihre Smartphones aus den Fenstern zu halten, um Schnappschüsse der Arbeiten zu erhaschen. Insgesamt 50 Container, mit jeweils bis zu 4,8 Tonnen Leergewicht, wurden zum Schutzwall vor die Häuser Altenaer Straße 200 und 231 gestapelt. „Wenn die Brücke kontrolliert zu Fall gebracht wird, dann werden die Container das Wohnhaus und die Galvanik vor möglichem Streuflug der Trümmerteile der Brücke schützen. Dafür werden sie knapp 16 Meter hoch vor die Gebäude übereinandergesetzt“, erklärt Michael Neumann von der Autobahn GmbH.

Der Projektleiter für den Neubau der Talbrücke Rahmede erklärt, dass die Standfestigkeit der Schutzwallkonstruktion durch die Befüllung der Container mit Wasser und Sand gewährleistet werde. Anders als bei den beiden Gebäuden, die unmittelbar im Umkreis des Fallbettes stehen, setze man beim Schutz der anderen Häuser in der Nähe auf den Einsatz eines Vlies'.

Michael Neumann und Susanne Schlenga von der Autobahn GmbH verschafften sich vor Ort ein Bild vom Baufortschritt. © Cornelius Popovici

„Wenn man sich beispielsweise ähnlich gelagerte Projekte anschaut, dann wird klar, dass wir uns jetzt keine Sprengung vorstellen dürfen, bei der ziellos der Schutt durch die Gegend fliegen wird. Es ist viel mehr ein kontrolliertes Zufallbringen“, erklärt Susanne Schlenga, Sprecherin der Autobahn GmbH. Es sei viel eher so, dass am 7. Mai dann die Rahmedetalbrücke bei der Detonation ineinanderknicke und sich in das Fallbett schmiege. Dem entsprechend gehe man auch nicht davon aus, dass die aufgestellten Container größeren Schaden durch die herumfliegenden Trümmer nehmen werden. Eine vorrangige Schutzfunktion läge ihnen aber auch inne, was die bei der Sprengung entstehende Druckwelle anginge oder das Stoppen eventuell abrutschenden Erdreichs.

Im Zusammenhang mit den laufenden Vorbereitungen für das Fallbett der Brücke ist laut Michael Neumann das Errichten der Containerwände für die Arbeiter weitaus unspektakulärer als es denn für die Betrachter sei. Allenfalls der Einsatz, des mobilen Krans sei eine Besonderheit, der normale Baustellenbetrieb laufe während des Aufstellens der Container zum Schutzwall parallel ganz normal weiter.