Für Brückensprengung: Kran hebt Seecontainer in Position

Die verbliebenen Gebäude des Oberflächenveredlers Immel, Seckelmann & Co. werden bei der Sprengung durch Seecontainer geschützt. Ein Teil der Gebäude ragte ins Baufeld und wurde bereits zurückgebaut. © Cedric Nougrigat

In Vorbereitung der Sprengung der A45-Talbrücke Rahmede werden am 16. und 17. März Seecontainer per Kran über die Altenaer Straße gehoben. Diese sollen als Schutzwall für eine der Brücke nahe gelegenen Firma dienen.

Lüdenscheid – Die Vorbereitungen für die Sprengung der A45-Talbrücke Rahmede gehen in die nächste Phase: Am Donnerstag und Freitag, 16./17. März, wird mithilfe eines Mobilkrans aus mehreren Seecontainern an der Altenaer Straße eine Schutzwand errichtet. In Höhe der unmittelbar neben der Brücke gelegenen Galvanik kommt es daher an beiden Tagen zu Einschränkungen für den Verkehr. Darauf weist die Stadt hin.

Der Kran werde auf der Altenaer Straße in Höhe der Hausnummern 200 und 202 positioniert. In diesem Bereich werde die Fahrbahn in beiden Richtungen verschwenkt und schmaler. Aus diesem Grund wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit hier auf 30 km/h reduziert. Außerdem werde eine mobile Ampelanlage aufgestellt, die immer dann „rot“ anzeigt, sobald der Kran einen Container über die Altenaer Straße und auf das gegenüberliegende Areal hinter der Galvanik transportiert. Die mit den Arbeiten beauftragte Firma kann die Ampeln nach Bedarf schalten. Auf beiden Straßenseiten gilt am Donnerstag und Freitag im Baustellenbereich ein absolutes Halteverbot, das entsprechend ausgeschildert wird.

Die Seecontainer sollen verhindern, dass nach der Sprengung der Talbrücke am 7. Mai Erdmassen auf das Gelände der Galvanik rutschen. Die Schutzwand soll außerdem dabei helfen, Schäden an den Gebäuden durch möglicherweise umherfliegende Trümmerteile zu verhindern.