„Fünfköpfiger“ Familienvater Johann König

Lüdenscheid - Diese „Milchbrötchenrechnung“ ging absolut auf: Am Freitagabend präsentierte Johann König sein aktuelles Programm im Kulturhaus vor fast ausverkauftem Haus. Das Publikum fühlte sich offensichtlich gut unterhalten von dem Mann, der seine Wortspielereien mit geschickten Pausen garniert.

Johann Königs „Milchbrötchenrechnung“ bestand aus vielen Geschichten aus dem Tagebuch eines „fünfköpfigen“ Familienvaters. Der Zoobesuch mit dem Nachwuchs, bei dem sich Anspruch und Wünsche von Vater und Kindern zwischen Tieren und Kommerz selten decken, führte sogar zum Zooverbot für den alten Herrn, weil er sich weigerte, das überteuerte Familienfoto zu erwerben.

Die Nachwehen eines Kindergeburtstages, vergebliche Versuche, den Sprösslingen ein gutes Vorbild zu sein, und gute Ratschlägen für die Ehefrau offenbarten so manche weitere Tretmine des Alltags, die wohl jede Familie nachvollziehen konnte. Dazu ein paar eingespielte sprachliche Patzer von „dem Bundeskanzler“ Merkel und harmlos witzige Frotzeleien mit dem Publikum sorgten für einen unterhaltsamen Abend für die Zuschauer fast aller Generationen, die den Theatersaal füllten.

Themenwechsel kamen immer wieder vor, bisweilen bedächtig eingeläutet, mit einem Blick auf die Uhr oder der Frage, „was machen wir jetzt?“, mal auch ganz direkt. Aber den Eindruck, er könnte sich auf der Bühne langweilen, machte Johann König in der Tat nicht. Erst recht nicht, wenn er scheinbar spontan die Richtung wechselte, auch mal nur ganz kurz: So kitzelte er einen der lautesten Lacher mit „was Aktuellem“ aus seinem Publikum heraus: „Was grenzt an Dummheit?“ – Pause – „Mexiko und Kanada.“