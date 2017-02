Demon's Eye covert Deep Purple

Lüdenscheid - Deep Purple waren Anfang der 70er-Jahre die ungekrönten Könige des Hardrocks. Genau jener Zeit widmet sich die Formation Demon’s Eye, die mit ihrer Tribute-Show den Sound von Deep Purple zurückbringen wollen. Am Samstag, 18. Februar, tritt die Band im Dahlmann-Saal auf.

Demon’s Eye haben schon mehrfach mit Musikern des Originals gespielt und werden von diesen sehr geschätzt, heißt es in der Einladung. Und weiter: „Fans lieben an der Band, dass sie nicht nur covert, sondern auch furiose Improvisationen miteinfließen lässt.“

Demon’s Eye laden ein auf eine mehr als vierzigjährige Zeitreise in die Vergangenheit mit Dauerbrennern wie „Child In Time“, „Black Night“, „Highway Star“, „Burn“ und natürlich „Smoke On The Water“, aber auch mit dem einen oder anderen eher selten gespielten Deep Purple-Titel. Es spielen Mark Zyk (Gitarre), Gert-Jan Naus (Orgel), Daniele Gelsomino (Gesang), Maik Keller (Bass) und Andree Schneider (Schlagzeug).

Das Konzert beginnt um 21 Uhr – Einlass 20 Uhr. Das Ticket kostet im Vorverkauf 15 Euro plus Gebühr bei Dahlmann und im LN-Ticketshop. An der Abendkasse sind 18 Euro fällig.