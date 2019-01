Bis fünf Zentimeter Neuschnee und Glätte: Wetterwarnungen für Lüdenscheid und MK

Lüdenscheid - Am späten Donnerstagnachmittag setzte in Lüdenscheid und weiten Teilen des Südkreises leichter Schneefall ein. Über Nacht soll es weiterschneien. Der STL ist im Wintereinsatz.

Mehrere Wetterwarnungen gelten für den gesamten Märkischen Kreis. Für Lüdenscheid ist leichter Schneefall bis Freitag, 7 Uhr, angesagt. Erwartet werden bis zu 5 Zentimeter Neuschnee, der zunächst auch liegen bleiben soll. Verbreitet wird es glatt.

Noch bis um 20 Uhr gilt eine Warnung vor Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf.

Weil es zudem bis morgen Nachmittag bei Temperaturen von minus 1 bis minus 4 Grad Celsius frostig werden soll, ist die ganze Nacht bis Freitag um 10 Uhr verbreitet mit Glätte durch überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall zu rechnen.

Warnung vor Glätte in NRW

Weiter südlich im Märkischen Kreis könnte es sogar noch frostiger werden. Oberhalb von etwa 600 m werden bis zum Abend 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee erwartet. In der Nacht zum Freitag lassen die Schneeschauer dann nach.

Aufgrund der Wetterlage sind die Mitarbeiter des STL im Wintereinsatz, ebenso die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei auf der A45.

In der Polizei-Kreisleitstelle in Iserlohn waren bis 17 Uhr noch keine wetterbedingten Unfälle gemeldet. "Alles ruhig, hoffentlich bleibt es so", sagte ein Sprecher.

Auf der Homepage der MVG waren zunächst ebenfalls keine Störungen verzeichnet.