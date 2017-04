Graffiti-Künstler machen „Walk the line“ auch optisch zum Genuss

Viel zu schade, um spurlos zu verschwinden

+ © Nougrigat Diese Graffiti-Künstler waren an der Bahnhofsallee aktiv: Patricia Wiese, Theo Bogdano, Franco Marasiulo und Yves Thomé (von links) sowie Davis Pahl (eingeklinktes Foto). J Fotos: Cedric Nougrigat © Nougrigat

Lüdenscheid - Tot, abstoßend und leer waren sie – die Pavillons an der Bahnhofsallee. Bis die kreativen Köpfe des Vereins Onkel Willi & Söhne das Heft in die Hand nahmen. Es entstand die Idee zum dreiteiligen „Walk the line“-Festival, dessen furioses Finale am kommenden Samstag stattfinden soll.