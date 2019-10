Brandgefahr! Polizei stoppt maroden Transporter

Lüdenscheid - Diesel tropfte aus mehreren Löchern aus dem Tank und auch sonst war es um den Transporter, den die Polizei am Bierbaum aus dem Verkehr zog, nicht allzu gut bestellt.

Der erste Eindruck täuschte: Am Montag kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei auf der Herscheider Landstraße, nahe der Bierbaum-Kreuzung, einen in Polen zugelassenen Ford Transit. Auf den ersten Blick machte der Kleintransporter laut Einsatzbericht „einen ordentlichen Eindruck“.

Auf den zweiten Blick stellten die Beamten fest, dass der Wagen stark überladen war. Und dann entpuppte sich das Fahrzeug als „gefährliche Schrottkarre“. Neben vielen Rostlöchern in der Bodengruppe, einer ausgeschlagenen Lenkung und undichten Bremsleitungen witterten die Beamten starken Dieselgeruch.

+ © Polizei MK

Der rührte vom undichten Tank her, der an fünf Stellen im Sekundentakt den Kraftstoff verlor. Ein Sachverständiger stufte den Kleintransporter als verkehrsunsicher ein, unter anderem wegen akuter Brandgefahr. Die Feuerwehr pumpte den Tank leer. Die Straßenverkehrsbehörde ordnete die sofortige Stilllegung an.

Den bulgarischen Fahrer mit Wohnsitz in Dortmund erwartet ein Bußgeldverfahren in Höhe von 210 Euro. Zudem muss er den Feuerwehreinsatz bezahlen. Dem Halter schickt die Polizei einen Bußgeldbescheid über 300 Euro.

