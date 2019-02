Fünf Jahre Turbo-Schnecken: Geburtstagsparty mit Freunden

An die Anfänge erinnert

+ © Frank Laudien Vorsitzende Brigitte Klein feierte mit Mitgliedern und Freunden Turbo-Schnecken-Geburtstag. © Frank Laudien

Lüdenscheid – Die Lüdenscheider Turbo-Schnecken luden am Samstagabend zur großen Party in ihr Schneckenhaus ein. Über 200 Gäste kamen in dem Vereinsheim zusammen, um gemeinsam dessen fünfjähriges Bestehen zu feiern und blickten mit der Vorsitzenden Brigitte Klein auf die Anfänge des Sport- und Vereinszentrums zurück.