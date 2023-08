Fünf Jahre Critical Mass: Besondere Botschaft an der Knappe Straße

Kurzer Halt: Auf der Knapper Straße stieß der Tross auf eine Offensive der Linkspartei, die auf eine Ausweisung der Knapper Straße als Fahrradstraße zielt. © Sebastian Schmidt

Für einen neuen Teilnehmer-Rekord hat es am Ende zwar nicht gereicht. Dennoch – rund 75 Fahrradfans waren es schon, die am Freitagabend anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Critical-Mass-Bewegung in Lüdenscheid in den Sattel stiegen.

Lüdenscheid – Womöglich hatte das unbeständige Wetter im Vorfeld manche verschreckt. Aber wie auch immer – es war augenscheinlich eine harmonische Geburtstagsausfahrt. So jedenfalls die Einschätzung von Frank Theis, einer der Impulsgeber der mobilen Initiative. Seine Worte im Gespräch nach der Tour: „Eine gelungene Sache. Alle waren zufrieden. Und es hat auch nur zu Beginn einmal kurz geregnet.“

Theis war es auch, der die Mitfahrer vor dem gemeinsamen Start auf dem Schützenplatz Loh begrüßte – und dabei ermunterte, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Schließlich habe man zusammen einen Art „friedliche Rebellion“ in Lüdenscheid angestoßen. Eine „Rebellion“ für mehr Lebensqualität und Umweltfreundlichkeit in der Stadt – so der Gedanke, der die Critical-Mass-Freunde sichtlich eint.

Rückblende: Critical Mass ist eine Fahrrad-Offensive, die seit Langem in vielen in- und ausländischen Städten stattfindet. Meist am letzten Freitag im Monat und bisweilen mit mehreren Hundert oder auch Tausend Menschen. Die Aktionen haben keine festen Strukturen und auch keinen Organisator im eigentlichen Sinne. Die Grundidee dabei: gemeinsam durch die Stadt radeln und mit dieser Präsenz Respekt, sichere Verkehrsbedingungen und Gleichberechtigung für Radler auf der Straße einzufordern. Der Begriff Critical Mass steht dabei für kritische Masse. Soll heißen: Ab einer Teilnehmerzahl von 15 Personen dürfen die Pedaleure im geschlossenen Verband durch die Stadt fahren.

Sammeln vor dem Start: Vom Schützenplatz Loh aus fuhren die Pedaleure über die Innenstadt bis zur Parkstraße und wieder zurück zum Loh. © Sebastian Schmidt

Premiere der kollektiven Ausfahrten war vor mehr als 30 Jahren in San Francisco. In Lüdenscheid ging Critical Mass erstmals 2018 auf die Strecke – damals noch mit 15 bis 20 Teilnehmern. Die Resonanz steigerte sich indes im Laufe der Zeit. Bei der Critical-Mass-Ausgabe im vergangenen Mai fuhren dann rund 120 Bürger mit – der bisherige Rekord.

Die Tour am Freitag führte die Radler vom Loh über Reckenstraße, Oberstadt und Sauerfeld bis zum Sternplatz und dann weiter über die Knapper Straße zur Parkstraße und schließlich wieder zurück zum Loh. Auf der Knapper Straße passierten die Radler dabei einen öffentlichen Auftritt der Lüdenscheider Linkspartei. Die forderte mit entrolltem Banner die Ausweisung der Knapper Straße als Fahrradstraße – eine Idee, die im Pulk der Radler überwiegend auf Sympathie zu stießen schien.

Zur Einordnung: Derzeit prüft die Lüdenscheider Stadtverwaltung eine mögliche Umwandlung der Knapper Straße in eine Fahrradstraße. Käme es dazu, hieße das allerdings nicht automatisch, dass dort grundsätzlich kein Autoverkehr mehr fließen würde. Denn Radler genießen auf deutschen Fahrradstraßen zwar Vorrang vor dem automobilen Verkehr und dürfen auch nebeneinander fahren. Durch eine Zusatzbeschilderung lassen die Städte meist aber auch Autos zu – etwa von Anwohnern, Anliegern oder Lieferanten.