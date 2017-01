Heimspiel für Feldmann

Lüdenscheid - Schon in den ersten Arbeitstagen in Lüdenscheid musste Rebecca Egeling, neue Leiterin des Lüdenscheider Kulturhauses, mit Blick auf die 38. Lüdenscheider Kleinkunsttage Probleme lösen. Zwar hatte ihr Vorgänger Stefan Weippert die fünf Künstler, die sich um die Lüdenscheider Lüsterklemme 2017 bewerben, bereits verpflichtet, aber zwei von ihnen sprangen kurzfristig ab.

Für die Kulturhausleiterin hieß das: Neue Künstler suchen, deren Programm zu den Kleinkunsttagen passt, hoffen das die Künstler Zeit haben, Verträge machen. Nun ist alles unter Dach und Fach: Fünf Künstler kommen ab dem 3. und bis zum 11. März nach Lüdenscheid und stellen ihre Programme in der Garderobenhalle des Kulturhauses vor: Gregor Pallast (3. März), das Duo Onkel Fisch (4. März), Corinna Fuhrmann (7. März), Thorsten Bär (5. März) und Jacqueline Feldmann (11. März). „Sie kommt aus dem heimischen Raum und gilt als eine der jüngsten Kabarettistinnen“, weiß Rebecca Egeling darum, dass der Auftritt für Jacqueline Feldmann zum Heimspiel wird. Unter den Gästen in der Garderobenhalle war sie schon häufiger, als Akteurin auf der Bühne der Kleinkunsttage noch nicht.

Auch die zweite Dame im Reigen der Kleinkünstler könnte dem einen oder anderen der Lüsterklemmen-Besucher bekannt vorkommen: Corinna Fuhrmann (7. März) saß am Klavier, als der Comedian Tim Boltz im vergangenen Jahr sein Kleinkunst-Programm an gleicher Stelle vorstellte. Nun kommt Corinna Fuhrmann als Lucy van Kuhl und Protagonistin nach Lüdenscheid. Egeling: „Sie ist noch jung, und es ist ein Anliegen von mir, dass auch jüngeres Publikum ins Kulturhaus kommt. Insofern finde ich, dass Corinna Fuhrmann eine gute Brücke zur Jugend darstellt.“

1500 Euro stellt die Sparkasse Lüdenscheid einmal mehr als Preisgeld zur Verfügung, Geld, das der Preisträger samt Lüsterklemme im kommenden Dezember abholen kann. Dann nämlich spielt der Lüsterklemmen-Gewinner traditionell sein Programm noch einmal. „Der Kleinkunstpreis hat deutschlandweit inzwischen einen guten Ruf und ist ein Erfolgskonzept, an dem wir gern festhalten“, so Kai Pritschow (Sparkasse). Das Geldinstitut unterstützt seit Jahrzehnten die Kleinkunsttage, die um 1980 ihre Anfänge im alten City-Center (heute Stern Center) nahmen. Gesponsert wird auch wieder ein Sachpreis im Wert von 150 Euro, den einer der Gäste gewinnen wird. Denn das Publikum ist wie immer die Jury. An den Veranstaltungsabenden liegen Stimmkarten aus, auf denen die Zuschauer den Inhalt oder auch die Präsentation des Programms bewerten können. Nach der letzten Veranstaltung wird ausgezählt.

Eintrittskarten gibt es ab sofort an der Kulturhauskasse. Die Eintrittspreise für Einzeltickets liegen bei 16,50 Euro (Reihe) und 18,70 Euro (Tischplatz). Beim Kombiticket für alle Vorstellungen reduzieren sich die Eintrittspreise auf 13,20 Euro (Reihe) und 15 Euro (Tischplatz). 180 Plätze gibt’s insgesamt, 60 davon sind Tischkarten und 120 Reihenplätze.