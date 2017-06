Führungswechsel in Betrieben

Studie der Commerzbank zum Mittelstand: Unternehmen sollen Chancen nutzen

+ Marc Werner, Leiter des Firmenkundengeschäfts der Commerzbank.

Lüdenscheid - Der Mittelstand befindet sich in einer Zeit des Umbruchs. Für rund 43 Prozent der Unternehmen steht in den kommenden fünf Jahren ein Führungswechsel an. Das ist das Ergebnis einer Commerzbankstudie zu den personellen Perspektiven der Betriebe.