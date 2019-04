Seltener Oldtimer: Dieser Opel ist ein echter Eye-Catcher

+ © Othlinghaus Auch der zweite Teil der Weimar-Ausstellung ist mit seltenen Oldtimern "garniert". © Othlinghaus

Lüdenscheid – Eine halbe Stunde Stadtgeschichte wird am Sonntagnachmittag in den Museen an der Sauerfelder Straße geboten. Der zweite Teil der Ausstellung rund um die Weimarer Zeit, der inzwischen den Titel „Weimar in Lüdenscheid“ trägt, zeigt in den Ausstellungsräumen, in denen im Spätwinter der Landschaftsverband Westfalen-Lippe seine geschichtsträchtige Wanderausstellung „Weimar im Westen“ präsentiert hatte, nun liebevoll aufbereitet Porträts heimischer Unternehmer und Industrieprodukte.