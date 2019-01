Frust bei der Lüdenscheider Feuerwehr: Diese Mängel sind Stein des Anstoßes

In der Feuerwehr rumort es. Immer mehr Details gelangen an die Öffentlichkeit.

Lüdenscheid - Zusagen nicht eingehalten, Beschlüsse nicht umgesetzt - und offensichtlich ist der Personalmangel nicht der einzige Mangel. Der Frust bei der Lüdenscheider Feuerwehr sitzt tief. Wir gehen der Frage nach, was an den Vorwürfen dran ist.

Die Feuerwehr der Kreisstadt wartet weiter auf bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung, Behebung des Personalmangels und Entlastung für ihre Einsatzkräfte. Doch ein Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) in Köln über die nötige Ausstattung der Feuer- und Rettungswache oder Besoldung der Beamten lässt nach wie vor auf sich warten.

Geduldsfaden wird immer dünner

Und das externe Organisationsgutachten, auf dessen Basis die Stadt parallel die künftige Struktur der Feuerwehr festlegen will, ist noch nicht in Auftrag gegeben. In Feuerwehrkreisen wird der Geduldsfaden nach LN-Informationen immer dünner.

Zwar haben Begehungen und Diskussionen vor sechs Jahren inzwischen dazu geführt, dass die Wache am Dukatenweg durch 1 Million Euro teure Umbauten und Modernisierungen wenigstens den minimalen Anforderungen an Arbeitsschutz und Sicherheit genügt. Gleichzeitig wurden Neubaupläne für das Areal an der Wiesenstraße weiter vorangetrieben.

Beschlüsse sind noch gar nicht umgesetzt

Doch wiederholte Stellungnahmen aus dem Kommando der Wehr und immer wieder neu formulierte Forderungen verhallten in der Verwaltungsspitze offenbar weitgehend ungehört. Auch politische Beschlüsse, mit denen der Rat mittelfristig für Abhilfe sorgen wollte, sind längst nicht umgesetzt.

Positionen aus dem Stellenplan bleiben unbesetzt

Die sogenannte 10. Funktion etwa, die schon im Stellenplan für 2018 festgeschrieben war, ist bislang unbesetzt. So muss der Einsatzleiter auf dem Weg zum Brandort weiterhin auf einen zweiten Mann verzichten und Funk, Gefahrenabschätzung, Einsatzorganisation und Straßenverkehr gleichzeitig bewältigen. Doch der Einsatzleiter fährt dem Löschzug weiterhin allein voraus.

Im Rettungsdienst klafft eine Lücke

Auch im Rettungsdienst klafft eine alte Lücke. Bereits am 12. Dezember 2016 beschloss der Rat, einen weiteren der Rettungstransportwagen (RTW) der Feuerwehr Lüdenscheid rund um die Uhr einsatzbereit zu halten.

+ Bei Einsätzen fährt der Einsatzleiter - anders als geplant - allein voraus. © Olaf Moos Wie Uwe Krischer, Chef des Regiebetriebs Rettungsdienst beim Märkischen Kreis, bestätigt, ist der Mehrbedarf wegen der Einsatzzahlen laut Rettungsdienstbedarfsplan längst dokumentiert. Krischer: „Im Normalfall dauert es ein halbes Jahr, bis ausgebildetes Personal zur Verfügung steht.“

Doch solange der Ratsbeschluss nicht umgesetzt sei, müssten andere Wachen in umliegenden Städten Einsätze in Lüdenscheid mit abdecken – was wiederum für deren Mehrbelastung sorge.

Wegen Platzmangels gibt es keine Einzelzimmer

Nach Informationen unserer Redaktion spielt der Personalrat der Stadtverwaltung eine entscheidende Rolle. Er blockiere die Maßnahme, hieß es, weil zusätzlichen Rettungskräften am Dukatenweg wegen Platzmangels keine Einzelzimmer für die Ruhephasen zur Verfügung stehen – und Doppelbelegungen abgelehnt werden.

Stadt: "Interner Abstimmungsprozess läuft"

Der Bedarf der Wehr ist nach LN-Recherchen also seit Jahren definiert. Doch es ist weiter Geduld gefragt. Wie Stadt-Pressesprecher Sven Prillwitz sagt, laufe „der interne Abstimmungsprozess zur Vorbereitung der Ausschreibung eines externen Organisations-Gutachtens“ derzeit. Spätestens übernächste Woche solle die Ausschreibung erfolgen.