Frust bei Sparkassen-Mitarbeitern wegen Sonderzahlungen

Von: Thomas Machatzke

Sparkassenfusion: Während die Mitarbeiter in Hagen und Herdecke eine Prämie erhielten für die vergangenen Jahre, gab es so etwas in Lüdenscheid nicht. © Cedric Nougrigat

Eine Prämie für die Mitarbeiter der einen Seite, keine Prämie für die der anderen Seite: Auch wenn es sich um rückwirkende Bonuszahlungen handelt, war die Verstimmung zum Fusionsstart der neuen Sparkasse an Volme und Ruhr perfekt.

Lüdenscheid – Der Start der „Sparkasse an Volme und Ruhr“, wie das neue Geldinstitut nach der Fusion der Sparkassen Hagen-Herdecke und Lüdenscheid zum 30. August 2022 heißt – war einer mit Missklängen.



Auf der Zielgeraden der beiden alten Sparkassen zahlte das Bankhaus in Hagen und Herdecke seinen Mitarbeitern noch direkt vorm Fusionstermin eine nicht unerhebliche Prämie aus. Dem Vernehmen nach soll jeder Vollzeit-Beschäftigte einen vierstelligen Bonus erhalten haben.



In Lüdenscheid dagegen gab es für die Mitarbeiter keine Boni – und so kam bei den Mitarbeitern in Lüdenscheid, Halver, Herscheid und Schalksmühle die Entwicklung in Hagen und Herdecke so an, dass dort Fusionsprämien geflossen seien, beim kleineren Fusionspartner im Märkischen Südkreis indes nicht. So sehr sich die Mitarbeiter über die Prämie gefreut haben dürften, so sehr ärgerte es die Beschäftigten auf der anderen Seite, leer ausgegangen zu sein.



Der Vorstand der neuen Sparkasse an Volme und Ruhr widerspricht auf Nachfrage der These, dass das Geld in Zusammenhang mit der Fusion geflossen ist. „Es handelt sich um keine Fusionsprämie. Solch eine Prämie würde immer das neue Gesamthaus ‘Sparkasse an Volme und Ruhr’ betreffen, niemals einzeln eine der beiden Vorgänger-Sparkassen“, heißt es in der Stellungnahme. „Vielmehr hat sich der Vorstand der Sparkasse Hagen-Herdecke über ein Anschreiben bei allen Mitarbeitenden bedankt.“



Dieser Dank beziehe sich ausdrücklich auf die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre, die daraus resultierende erfolgreiche Aufstellung der Sparkasse Hagen-Herdecke insgesamt sowie auf das vertrauens- und respektvolle Miteinander.



„Diesen Dank hat der Vorstand der Sparkasse HagenHerdecke mit einer persönlichen Sonderzahlung verbunden“, erklärt Thorsten Irmer, Verantwortlicher für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Hagen. Warum in Lüdenscheid nicht in ähnlicher Form verfahren wurde, lässt die Sparkasse offen.

Tatsächlich soll die Prämie dem Vernehmen nach auch einem sehr guten ersten Halbjahr 2022 geschuldet sein in Hagen und Herdecke. Wäre sie mit ein wenig zeitlichem Abstand zum Fusionstermin geflossen, so wäre sie womöglich auch nicht als „Fusionsprämie“ fehlinterpretiert worden. Ein sensibler Start in die neue Sparkassen-Ära in Hagen, Lüdenscheid und den Nachbarkommunen war es so jedenfalls nicht.