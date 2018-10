Frühschoppenkonzert mit den Swing Partners

Lüdenscheid - Beim Oldie-Frühschoppen im Dahlmann-Saal wollen die Swing Partners am Sonntag, 28. Oktober, zeigen, dass sie mehr können als nur Songs aus den 60er-Jahren zu spielen. Wie immer können die Besucher auch mit einigen neueren Liedern rechnen, verspricht die Formation.

Ursprünglich aus dem Jazzbereich kommend, hat die Band, die es seit 1961 gibt, ihr Repertoire immer wieder an aktuelle Musikrichtungen angepasst. Deshalb verfügen die Swingpartners heute über ein außerordentlich breites Repertoire.

Auf dem Programm stehen gesammelte Werke aus fünf Jahrzehnten – von den Beatles bis zu den Toten Hosen, von Chris Barber bis 10 CC und von Chris Rea bis zu den Dire Straits. Einlass zu dem Konzert im Dahlmann-Saal ist ab 11 Uhr, Beginn gegen 12 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro plus Gebühr im LN-Ticketshop an der Schillerstraße und bei Dahlmann. Karten- und Platzreservierungen sind auch per E-Mail an info@gaststaette-dahlmann.de möglich. An der Tageskasse kostet der Eintritt 13 Euro. Für den kleinen Hunger wird Dahlmann-Chefin Nanny einige Kleinigkeiten anbieten.