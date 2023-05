Rose Burri und die soziale Kontrolle der Nachbarn im MK

Von: Jutta Rudewig

Der Puppenrocker Matthias Hüninghake mit seinem Waschbären Rocco. © Hueninghake

Die Weichen sind gestellt, und das Team ist gespannt auf das Votum von Jury und Publikum: Im Rahmen des Frühlingsfestes geht am Samstag, 13. Mai, in der Kulturwerkstatt Alte Schule die nächste Auflage der „Virtuosität des Unperfekten XII“ über die Bühne.

Lüdenscheid – Angesagt für den definitiv nur einmaligen Abend in dieser Form haben sich die Weitergebildete Prof. Dr. Rutenstolz, der Puppenrocker Matthias Hüninghake mit seinem Waschbären Rocco, das bezaubernde Froilein Liebe Nadja Neumann, Rose Burri aus der Schweiz und Stephan Bierhoff mit seiner Zwangsjacken-Show. Sie alle bewerben sich um Preis und Pokal des „Virtuose des Unperfekten“. Die Trophäe wird zum vierten Mal als Jury- und als Publikumspreis vergeben.

Künstler aus ganz Deutschland zeigen an diesem Abend mit Clownerie, Gesang, Comedy, Magie, Artistik und Jonglage ihre neuen Nummern oder deren Varianten das erste Mal vor Publikum oder stehen gar das erste Mal auf der Bühne. Weder Publikum, noch Jury nehmen den Akteuren übel, wenn mal eine Nummer schief geht – schließlich ist dies ein rein unperfekter Abend. Außer Konkurrenz wird es drei weitere „Nummern“ geben.



Katja Gierkes Programm heißt „Spiegelneurosen“. Sie tritt als Prof. Dr. Rutenstolz auf und gibt Einblicke in die Höhen und Tiefen, die Frau vor dem Spiegel erlebt. © Neuenhaus

Katja Gierkes Programm heißt „Spiegelneurosen“. Sie tritt als Prof. Dr. Rutenstolz auf und gibt Einblicke in die Höhen und Tiefen, die Frau vor dem Spiegel erlebt. Während sein kleiner Waschbär Rocco eifrig für die „Internationale Deutsche Meisterschaft im Zungenbrechen“ übt, vernachlässigt er die Schule. Das ist natürlich nicht hinnehmbar für den Puppenrocker Matthias Hüninghake.

Nadja Neumann ist das „bezaubernde Froilein Liebe“. Ihr Spiel ist eine Liebeserklärung an das Leben überhaupt. Sie singt schwärmende Oden an Frisuren, Möbelstücke oder Topfblumen. Rose Burri kommt aus der Schweiz und schildert, was in ihrem Dorf so geschieht. Als eine, die im Dorf gar nicht so bekannt ist, erzählt sie von so mancher seltsamen Begebenheit und der sozialen Kontrolle, die gelegentlich von Nachbarn ausgeht.



Stephan Bierhoff hat sein Programm „Mozart – Eine Entfesselung aus der Zwangsjacke“ genannt. Bierhoff hält sich selbst für Mozart und ist gerade aus der Anstalt entflohen. Unter den wachsamen Augen des Publikums wieder zurück in die Zwangsjacke verfrachtet, versucht er, sich aus dieser vermeintlich ausweglosen Lage zu befreien.



Das Frühlingsfest selbst beginnt bereits am Freitag, 12. Mai, mit dem Auftritt der Kölner Impro-Theatergruppe „selbstauslöser“. Die Stammgäste zeigen in der Kulturwerkstatt „Die Leute gucken schon“.

Tickets - Freitag, 12. Mai, ab 19.30 Uhr: „Die Leute gucken schon“ mit dem Kölner Impro-Theater „selbstauslöser“ . Samstag, 13. Mai, ab 19.30 Uhr: „Die Virtuosität des Unperfekten“

. Sonntag, 14. Mai, ab 15.30 Uhr: „Neues aus dem Dschungelbuch“

Gespielt wird jeweils in der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule an der Altenaer Straße 207. Eintrittskarten sind zu haben im Ticketshop unter www.kulturarbeit.com.



Der „Virtuosität“ folgt am Frühlingsfest-Sonntag der nächste Auftritt der „Wollmäuse mit „Neues aus dem Dschungelbuch“ (ab 15.30 Uhr). Mit dem Stück aus der Feder von Thomas Wewers erarbeitete das inklusive Puppentheater vom Konzept integrativer Theaterarbeit (KiT) in Kooperation mit der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule bereits die vierte Inszenierung.