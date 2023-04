Mit wem brennt die Tochter des Bürgermeisters durch?

Von: Jutta Rudewig

Die Formation „selbstauslöser“ eröffnet das Frühlingsfest in der Alten Schule. © drees

Improvisationstheater zum Auftakt: „Die Leute gucken schon“ hat das Kölner Improtheater „selbstauslöser“ sein neues Programm genannt, mit dem die Theatertruppe am Freitag, 12. Mai, das Frühlingsfest in der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule eröffnen wird.

Lüdenscheid – „Selbstauslöser“ lassen spontan Comedy-Szenen, fesselnde Geschichten und ganze Welten aus dem Stegreif entstehen. Alles, was sie dafür brauchen, sind die Inspirationen aus dem Publikum. In der Alten Schule gehört die Gruppe zu den alten Bekannten und hat in dem kleinen Theatersaal schon so manche Geschichte entstehen lassen, ganz gleich, ob das Publikum wissen will, mit wem die Tochter vom Bürgermeister durchbrennt, warum die Nachbarn sich plötzlich eine Reise auf die Malediven leisten können oder wieso der Dorfbus plötzlich regelmäßig fährt.

Karten sind im Handel. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19.15 Uhr. Die Gastronomie der Alten Schule hat an dem Abend ab 18 Uhr geöffnet. Tickets gibt’s mit und ohne Ermäßigung im Ticketshop der Kulturwerkstatt oder in der Alten Schule an der Altenaer Straße.

Die Wollmäuse spielen am Festsonntag „Neues aus dem Dschungelbuch“. © Krumm, Thomas

Weiter geht das Frühlingsfest dann am Samstag, 13. Mai, ab 19.30 Uhr mit der „Virtuosität des Unperfekten“ in der Alten Schule - ein bunter Abend mit Clownerie, Gesang, Comedy, Magie, Artistik und Jonglage. Auch hier bietet die Gastronomie ein Abendessen.

Am Sonntag, 14. Mai, tritt das Inklusive Handpuppenbtheater „Die Wollmäuse“ ab 15.30 Uhr auf. Gezeigt wird für Kinder zwischen drei und acht Jahren, aber auch für erwachsene Fans, „Neues aus dem Dschungelbuch“.