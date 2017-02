Frühjahr: Kindergäßchen wird sportlich

Lüdenscheid - Ein alter „Themen-Bekannter“ war zu Gast bei der 100. Sitzung der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen am Donnerstag: der geplante Behindertenführer für Lüdenscheid. Hier wollte Thomas Cordt (Ev. Johanneswerk) eigentlich verkünden, dass nach langwieriger Vorarbeit der Förderantrag an die Aktion Mensch auf einem guten Weg sei. Doch mittlerweile gebe es – unbestätigte – Erkenntnisse, dass die Organisation solche Behindertenführer nicht mehr unterstützen wolle.

Damit brächen 70 Prozent Förderung bei geschätzten Kosten von 130 .000 Euro weg. Gleichwohl will man optimistisch sein und die Sitzung Ende März abwarten. Zwischenzeitlich wolle man bei anderen Stiftungen alternative Finanzierungsmöglichkeiten erkunden, kündigte Cordt an.

Viel näher an einer Verwirklichung ist ein anderes Projekt, für das die Pläne vorgestellt wurden. Im Kindergäßchen soll bereits im Frühjahr mit dem Bau eines „Street-workout-Park“ begonnen werden. „Sobald das Wetter es zulässt“, sagte Vorsitzende Monika Schwanz. Sitzungsthema wurde die Sportanlage, weil eines der Geräte auch für behinderte Sportbegeisterte gedacht ist. Der Weg werde barrierefrei, Details für eine Blindenleitkante wurden abgesprochen, und einer der Parkplätze am Rand der Karlstraße werde unter Einbeziehung des Bürgersteigs als Behindertenparkplatz ausgewiesen. Die Mittel für den Umbau unter der Regie des Landschaftsarchitekturbüros, das auch schon den Knapper Schulhof umgestaltet hat, stammen noch aus dem Denkfabrik-Topf.

Vorhaben wie dieses dürften die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte in Zukunft wesentlich häufiger fordern. Denn in der Änderung der Landesbauordnung sei vorgesehen, dass jedes Bauvorhaben, in dem Barrierefreiheit ein Thema sei, künftig Stellungnahmen der Behindertenbeauftragten erfordere. Welche Arbeitsumfang damit ab 2018 auf sie zukomme, könne sie nicht einschätzen, sagte Monika Schwanz. Erste Auswirkungen sind aber schon spürbar: Man wolle einschlägige Seminare besuchen, teilte die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte mit. Und man wolle ab April mit einer „Testphase“ beginnen und sich nach und nach auf die Aufgabe vorbereiten.

Möglicherweise werde zu dem Zweck auch das Seminarbudget der Interessenvertretung etwas erhöht, laute ein Signal aus der Verwaltung, sagte Monika Schwanz. Die Seminare seien wichtig, um Grundlagen wie das Lesen von Plänen zu erlernen.

Thomas Cordt nahm das zum Anlass für eine grundsätzliche Frage: „Was schafft eigentlich ein ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter?“ Müsse man tatsächlich in der Funktion so viele Zusatzaufgaben und eine so große Verantwortung übernehmen? Lediglich das Seminarbudget etwas zu erhöhen, sei für die Stadt „eine günstige Lösung“.